I söndags gav Liberalerna besked om att de, likt Centerpartiet meddelade i fredags, kommer att rösta ja till Stefan Löfven som statsminister vid omröstningen på onsdag. Till grund för de besluten ligger en uppgörelse där Centern och Liberalerna fått igenom en rad förslag. Bland förslagen finns ändringar inom arbetsrätten där det bland annat föreslås en utökad flexibilitet för arbetsgivare i små och medelstora företag när det kommer till turordningsregler, där det i dag är principen "sist in, först ut" som gäller. Ett annat förslag är en sänkt arbetsgivaravgift och en helt slopad avgift för unga och nyanlända personer. Förslagen kommer först att gå igenom utredningar innan några detaljer kan presenteras.

Under söndagen kom det uppgifter till TT om att Vänsterpartiet kan komma att rösta nej till Stefan Löfven som statsminister under måndagen. Det skulle innebära att den nya uppgörelsen mellan S, C, L och MP inte kommer att leda någonvart just nu och att ytterligare en ny statsministeromröstning kommer att behöva hållas veckan efter.

Från flera av länets fackföreningar ser man oroligt på om det skulle bli en Löfven-regering med stöd av C och L.

– Det är alltid så att man från fackligt håll blir lite fundersam och orolig när man pratar om att förändra arbetsrätten och att förenkla för arbetsgivaren – var står arbetstagaren i en sådan situation? Det är någonting som vi måste kolla på, säger Zoran Stanic, ombudsman på IF Metalls avdelning i Östergötland, men lägger till att det är för tidigt att uttala sig innan några konkreta förslag finns.

– Turordningsreglerna har ju funnits och fungerat sedan 70-talet. Arbetsmarknadsparter har ju löst alla de här frågorna, mig veterligen har inte politiker behövt gå in och göra någonting drastiskt utan det har fack och arbetsgivare löst emellan sig, säger Stanic och fortsätter:

– Sedan vet jag ju att det finns en vilja från vissa politiska håll att göra det enklare för arbetsgivarna att omstrukturera, men vi måste ändå skydda dem som har en längre anställning så att de har ett skydd vid en omställning så att det inte sker godtyckligt.

– Det är ett bekymmer i dag att man söker efter arbetskraft där lönen är så liten som möjligt. Det är bra om man kan komma in på arbetsmarknaden, men att utnyttja situationen för att få en betydligt billigare arbetskraft tycker jag inte är okej.

Magnus Cato, ordförande för Byggnads Öst, gillar inte förslagen.

– Det är ett slag i ansiktet på Sveriges löntagare och fackföreningarna. Om uppgörelsen blir verklighet innebär det att vi får en politik som leder till en försämrad arbetsrätt för arbetarna. Det är en klen tröst att det blir ännu värre med en rent borgerlig regering. Vi kommer att ligga på med blåslampa för att se till att försvara våra medlemmars intressen.

Malin Engström, regionchef på Unionen Öst, säger att fackföreningen ska sätta sig ner och granska förslagen noggrannare innan man uttalar sig. Hon säger dock att det från Unionens håll finns en generell hållning mot en ytterligare lagstiftad arbetsrätt.

– Vi vill att det ska vara som det är nu när parterna hanterar arbetsrätten. Det är det som vi nu måste titta närmare på nu, om den här nya uppgörelsen inskränker och påverkar det som finns idag och vad det i så fall skulle innebära.