Från fredagen till lördagen ökade antalet personer med covid-19 från 121 personer till 138. Av dessa vårdades 16 isolerade på sjukhus, varav tre personer är i behov av intensivvård. Ett dygn tidigare (på fredagen) var något fler – 22 personer – isolerade, men tre hade också då behov av intensivvård.

Sett till befolkningsmängd ligger Östergötland nästan lika högt som Stockholm i antalet smittade, 27 (Östergötland) fall mot 28 (Stockholm) per 100 000 invånare.

Att det ser ut så beror till stora delar på att länet förmodligen haft många personer som varit ute och rest. Det säger hygienöverläkare Jens Raffelsberger på Region Östergötland.

– Nu kommer vi till ett läge med en allmän utbredning ute i samhället. Förr eller senare kommer alla att drabbas lika. Det är bara en fråga om tid, säger han.

Hur är läget i Östergötland just i dag, lördag?

– Just nu är läget under kontroll. Men vi förbereder oss för en kraftig ökning av fall. Det gör vi på lite olika sätt genom att omprioritera, ställa in operationer som inte är akuta och ställa in mottagningsbesök. På samma sätt gör vi med personal. Vi omprioriterar personalen till de mest drabbade avdelningarna och omfördelar i verksamheterna.

På fredagen hade 1 746 personer konstaterats smittade av covid-19 i Sverige. Det kan vara lite förvirrande att skilja mellan viruset som har namnet sars cov 2 och själva sjukdomen man får som smittad, som heter covid-19.

Enligt Folkhälsomyndigheten följer man WHO:s rekommendationer att inte använda namnet sars cov-2 så mycket.

– Är man smittad så har man covid-19, säger Christer Jansson, presschef på Folkhälsoinstitutet.

Fotnot: I en tidigare version av den här texten hade vi en felaktig uppgift. I texten stod det att Östergötland var fjärde värst drabbat sett till befolkningsmängden.