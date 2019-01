– All brandrök är farlig att andas in så vi uppmanar till att man går inomhus och stänger av ventilationen för att inte få in röken, säger Martin Eriksson, operatöer vid Räddningstjänsten Östra Götaland. Det är främst i de södra delarna av Norrköping som brandröken är mest besvärande. Tidigt på lördagsmorgonen gick Räddningstjänsten ut med en varning för boende i Öbonäs, Karstorp, Luddingsbo, Snövelstorp, Markgärdet och Kårtorp. De uppmanades att vara inomhis, hålla fönster och dörrar stängda samt stänga av ventilationen. – Under förmiddagen spreds röken även till Vilbergen och runt Vrinnevisjukhuset.

– Sjukvården följer händelseutvecklingen noga, men i detta nu (strax före klockan 10 på lördagsförmiddagen red:s anm) har inte några patienter sökt sig till sjukvården på grund av besvär med röken, säger Annika Bergström, tjänsteman i beredskap vid Region Östergötland.

Sedan strax innan midnatt natten mot lördagen brinner ett 7 000 kvadratmeter stort område på Häradsuddens avfallsanläggning utanför Norrköping. – Det är plastbalar som brinner, de är fem till sju meter höga så det tar tid att släcka branden, berättar Martin Eriksson. Räddningstjänsten har under natten varit på plats med omkring 15 personer från två stationer. Under morgonen minskades det till hälften och Räddningstjänsten räknar med att kunna lämna över eftersläckningen till personalen på Häradsudden under dagen.

Redan under natten har Häradsudden skött en stor del av släckningen med hjälp av hjullastare som kväver branden med sand. – Minusgraderna gör att det är svårt att använda vatten att släcka med, säger Martin Eriksson.

Artikeln kommer att uppdateras.