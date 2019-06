Vid 20.37 larmades räddningstjänsten till Hävla i Finspångs kommun där en bil kört ned i vattnet.

– Det är alltså en bil med två män som har kört genom ett räcke och sedan hamnat på taket i en å. Den ena tog sig upp ur bilen själv men den andra var kvar i bilen när vi kom till platsen. Ytbärgare tog upp honom på land och sen fördes han direkt till sjukhus med ambulans, sade Anders Forsblad, styrkeledare på räddningstjänsten Finspång under lördagskvällen.

I samband med olyckan ryckte även dykare från Norrköping ut för att söka av området men inga övriga personer har hittats i vattnet.

– När dykarna kom fram var den här personen redan upptagen men de sökte i vattnet ifall att någon mer skulle vara inblandad i olyckan, sade Anders Forsblad.

Vid 23-tiden bekräftade räddningstjänsten att insatsen på platsen var avslutad och att man fått upp olycksbilen ur vattnet.

Vid 01-tiden meddelade Region Östergötland att man fått in två patienter i samband med olyckan som kom in som ett drunkningstillbud. Ett pojke i 15-årsåldern lades in på intensivvårdsavdelning med livshotande skador och vid 05-tiden uppgav polisen att pojken avlidit. Pojkens anhöriga är underrättade.

Den andra patienten, en man i 20-årsåldern kom in till sjukhuset med lindriga skador och har skickats hem från sjukhuset.

Bilen har tagits i beslag av polis med anledning av allvarlighetsgraden i ärendet.

Finns det någon brottsmisstanke mot föraren?

– Det finns en brottsmisstanke och med att vi tar bilen i beslag. Vem som är misstänkt är en helt annan bit. Vi kan inte utesluta att någon via oaktsamhet orsakat olyckan som ledde till den här pojkens död. Jag kan säga att det finns en förundersökning inledd eftersom att vi inte kan utesluta att det är ett tekniskt fel som gjort att bilen kört ned i vattnet, sade Mikael Ehne, regionvakthavande befäl vid polisen vid 06-tiden.