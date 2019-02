Vi har tidigare berättat att det under förra helgen stals en dator från Grosvadsskolan. Någon eller några har klättrat över ett tak och tagit sig in i lokalerna via en innergård. På innergården har man krossat ett fönster för att ta sig in till rummet innanför där tjuvarna har fått med sig en dator.

Inbrottet anmäldes på måndagen efter helgen och redan samma dag kom beslutet från polisen att det inte inleds någon förundersökning. Skälet är att det är "uppenbart att brottet inte går att utreda" eftersom det saknas spår.