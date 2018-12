Söndagen bjöd på ett uppsprucket molntäcke med solsken på många håll i länet. Och molnen väntas hålla sig på avstånd tills i natt.

– Det blir mestadels klart väder även under kvällen. Det gör att temperaturen kommer att falla ner på minussidan i hela Östergötland, säger Sandra Andersson, meteorolog på SMHI.

Några halkvarningar har inte utfärdats – än så länge.

– Det finns inte någon större risk för halka på kartorna som mina kollegor har tagit fram. Men visst kan det lokalt bli halt på utsatta platser, säger Sandra Andersson.

Under natten slår det om. Och nyårsaftonen riskerar att bli riktigt ruskig.

– Det kommer att bli mulet i morgon. Under förmiddagen kommer det in lite snöfall västerifrån. Mildare luft gör att det övergår i små mängder regn på eftermiddagen. Det fortsätter sedan under kvällen, säger Sandra Andersson.

– Det blir blåsigt och under natten kan det bli hårda vindar. Samtidigt ska det bli milt med omkring fem plusgrader.

– Vi har haft nyårsaftnar då det har varit riktigt kallt i hela landet. Men att ett sådant här blåsväder är inte heller ovanligt. Skiftet mellan december och januari kan bjuda på varierande väder. Sedan brukar det lugna ner sig och bli kallare efter det, säger Sandra Andersson.