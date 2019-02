– Livet är fullt av spin-offs och i mitt fall började jag med en hobby som senare blev mitt jobb. Via kontakter, och till stora delar slumpen, har det med tiden lett mig in på skådespelaryrket som jag just nu tycker är det allra roligaste, berättar mångsysslaren när vi träffar honom hemma på föräldragården några kilometer sydväst om Kisa.

Det var strax innan jul som Tidersrumssonen Magnus Samuelsson återigen landade på svensk mark efter en närmare tre månader lång filminspelning i Tjeckien. En inskickad provinspelning ledde till rollen som den nordiska legoknekten Lars i landets största filmproduktion någonsin, "Medieval", regisserad av Petr Jákl. Från början var han ovetandes om projektets omfattning, men med tiden kom han att få sällskap av Hollywoodstjärnor så som Michael Caine, Ben Foster och Sophie Lowe.

– Varje land har sina historiska personer och i Tjeckien har Jan Žižka, som startade revolutionen mot den katolska kyrkan, fått väldigt stor plats. Jag spelar en av hans män, så jag har inte huvudrollen precis, men jag är med och grejar lite, säger Samuelsson skämtsamt och fortsätter:

|

– Jag har alltid varit en person som läst väldigt mycket böcker och jag tycker om världshistoria, framförallt från strax före Kristi födelse fram till 1300-talet, så att vara med i en produktion som utspelar sig under den här tiden, med hästar och stora arméer, var rätt så priviligerat och mäktigt.

Vad som inledde Tidersrumssonens skådespelarkarriär går att spekulera i, själv tippar han på den succéartade insatsen i TV4-programmet "Let´s Dance". På meritlistan har han numera flertalet inhopp i olika tv-serier, mest känd som polisen Gunnar Nyberg i svenska Arne Dahl-serien och krigaren Clapa i brittiska "The Last Kingdom".

– Jag tror att det gjorde mig gott skådespelarmässigt att inte ge mig på yrket förrän jag blev så vuxen som jag ändå var. När jag dansade i TV4 lärde jag mig att vara bekväm trots att jag befann mig långt utanför min "comfort zone" och under resan med Arne Dahl insåg jag att det var ett jobb jag tyckte var utvecklande och spännande.

Just nu är Magnus Samuelsson på hemmaplan, i full gång med uppstarten av ett nytt företag inom träning och hälsa, men om två veckor packar han återigen väskorna för att under ett antal avsnitt medverka i en amerikansk tv-serie.

|

– Jag har en hel del roller på gång som ser ganska bra ut, det rör på sig och jag tycker att det känns hoppfullt. Om jag kan fortsätta att ha lyxen att växla mellan skådespelaryrket och allt annat som jag sysslar med så är jag verkligen nöjd.