Under fredagsmorgonen råder en klass 1-varning för plötslig ishalka i hela Östergötland.

– Där finns det risk för att det tidigt under fredag morgon faller regn på vägar som är kalla, det är ju lite mildare väder på väg in, men eftersom vi nu ligger på minussidan håller sig vägarna kalla även på morgonen då regnet kommer in, säger Henrik Reimer, meteorolog vid SMHI.

Varningen utfärdades redan klockan 10.33 under torsdagen och samma varning gäller även för östkusten i Norrland och Svealand. Varningen i Östergötland väntas ligga kvar fram till lunchtid under fredagen.

– I luften ligger det på noll under morgontimmarna men eftersom vi levt med minusgrader en tid så är det kallare på vägarna. Det är egentligen inte förrän mitt på dagen som vi väntar oss att det ska slå över på plussidan, säger Henrik Reimer.

Vad ska man tänka på som trafikant under fredagsmorgonen?

– Det är ju att ta det lugnt, speciellt ifall det har regnat eller regnar ska man vara extra uppmärksam när man är ute på vägarna.