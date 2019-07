Biblioteket på Bildningen i Finspång har öppet en vecka till innan det stänger för sommaren för att sedan flytta in i nya lokaler och öppnar upp igen den 16 augusti. Trots att det närmar sig stängning kommer fortfarande folk in för att låna böcker till sommarens läsning.

– Det är en jämn ström av människor som kommer hit och lånar, förklarar Maria Karlsson, bibliotekarie.

Biblioteket har nu förlängda lånetider på grund av flytten. Detta innebär att man kan lämna tillbaka sina böcker den 31 augusti på det nya biblioteket. Utlåningen är dock mindre än vanligt för att utbudet har minskat på grund av flytten förklarar Maria Karlsson. Detta är dock inget som påverkat de som har vanan inne sedan tidigare. De har varit förberedda på flytten och lånat hem sommarläsningen sedan tidigare.

– Det är några som passade på att låna med sig ett par böcker för att ha med sig på semestern. När vi har långa lånetider passar folk på.

Det är en blandad åldersgrupp som kommer och lånar böcker precis som vanligt förklarar Maria Karlsson. Det är allt från småbarn som ska lära sig läsa till pensionärer som är vana läsare.

– Överlag är det, förutom barnböcker, deckare som går mest. Det blir strandläsningen.

En besökare som under måndagen kom in och förnyade sitt lån på en bok var Birgit Eriksson. Hon lånade en bok hon tidigare läst om och var nyfiken på. Birgit Eriksson är en van läsare och lånar böcker flera gånger per år. Men vad hon lånar sätter sig emot trenderna.

– Det är inte deckare, jag läser allt förutom deckare, förklarar hon och skrattar.