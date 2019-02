Sex städer ska besökas under den två veckor långa turnén och den 28:e augusti kommer de till Söderköpings brunn. Senast som programmet spelades in där var under 2008.

– Vi filmade där mitt första år och jag har längtat efter att få återvända dit. Brunnssalongen är en perfekt plats för oss att spela in och lätt för alla besökare att ta sig till. Vi hoppas på en solig onsdag med många besökare och spännande föremål, säger Pernilla Månsson Colt, producent för programmet, i ett pressmeddelande.

Knut Knutson, Rickard Thunér, Bo Knutsson, Eva Seeman och de andra antikexperterna åker återigen tillsammans med programledaren Anne Lundberg ut för att möta människor på olika platser i Sverige. Samtidigt firar Anne Lundberg 20-årsjubileum som programledare. Därmed har hon rekord i antal år som programledare för ett och samma program i svensk television.

– Det är en ära att varje sommar i två decennier få resa runt med våra passionerade experter, säger Anne Lundberg i pressmeddelandet.