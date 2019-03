Under fredagen arrangeras en global skolstrejk under #FridaysForFuture, ett initiativ som inspirerats av svenska Greta Thunbergs strejkande varje fredag utanför Sveriges riksdag. Ett upprop via Facebook har fått elever på orter över hela världen att visa sitt engagemang för klimatet.

– Det är en brinnande fråga som är så viktigt just nu. Vi måste väcka uppmärksamhet för klimatet i Söderköping. Även om det är en liten ort så kan vi föregå med gott exempel, säger Maja Johansson, en av initiativtagarna.

Även om demonstrationen och strejken började planeras först i förrgår var det mellan 50 och 60 elever som slöt upp i manifestationen. Ett 20-tal elever hade även kommit från Waldorfskolan. Med plakat i händerna och slagord som "Var inte lat, rädda vårt klimat" började de tåga från Nyströmska skolan.

– Vi kommer att gå runt i Söderköping och sen gå upp till kommunhuset. Vi vill få människor att haja till, säger Maja.

– Det brukar nog inte stå elever utanför kommunhuset, så vi hoppas att någon politiker kommer ut, eller så ber vi att få prata med någon som har ansvar för klimatfrågor, säger Muntaha Ali.

Nätverket #FridaysForFuture och deras uppmaning till en global strejk har fått stor spridning i världen. På minst 34 orter i Sverige och ytterligare 138 orter i 18 andra länder strejkas det idag. Målet för det globala uppropet är att uppnå Parisavtalet och att anta klimatbudgetar i alla politiska församlingar för att säkra 1,5-gradersmålet.