Området omfattar ett 16 hektar stort område nordväst om Ramunderberget, till största delen bestående av jordburksmark, men alldeles i kanten av Natura 2000-området som Ramunderberget utgör.

– Vi kommer att planlägga för verksamhetsmark, vilket innebär att vi gör plats för industrier och företag att etablera sig. Området kommer också inrymma en återvinningscentral, säger Freddie Håkansson, planarkitekt på kommunen.

Just nu pågår utredningar som ska ligga till grund för utformningen av detaljplaneförslaget. Bland annat har en art- och habitatsutredning gjorts som visar på att den fridlysta hasselsnoken kan finns i planområdet. Hasselsnoken är frislyst och dessutom skyddad i artskyddsförordningen, vilket innebär att man inte får skada eller förstöra fortplantningsområden och viloplatser.

Några snokar hittades inte under inventeringen men rösen, dikes- och åkerkanter bedömdes av konsulten kunna utgöra potentiella spridningsmiljöer för hasselsnok. De anses ha stor betydelse för hasselsnoken främst under parningssäsong, men även under andra tider på året som födosöksområde.

– Vi ska nu beställa en vidare utredning. Det finns åtgärder vi kan göra för att skydda arten, till exempel att man behåller vissa diken oförändrade eller åkerholmar som man låter vara, säger Freddie Håkansson.

Förhoppningen är att detaljplanen ska gå ut på samråd efter sommaren.

– Det beror på hur utredningen går, bland annat kring hasselsnokarna, och då får det ta den tid det tar, säger Freddie Håkansson.