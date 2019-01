I slutet av februari får åtta personer från integrationsenheten, öppna förskolan och socialtjänsten åka till Linköping för att utbilda sig i konceptet som från början kommer från Storbritannien. Det är ett arbetssätt till för att inkludera nyanlända småbarnsfamiljer i samhället.

– Det handlar både om att utveckla det svenska språket och om den svenska kulturen, normer och värderingar, säger Cecilia Karlsson, områdeschef för samlad elevhälsa.

På familjecentralen i Ryd, Linköping, har de använt metoden i några år och det är de som kommer att utbilda personal från flera kommuner i länet. Länsstyrelsen har beviljat 531 000 kronor till Söderköpings kommun för att förbättra mottagandet av nyanlända småbarnsfamiljer i kommunen.

– Förhoppningen är att vi ska komma igång ganska snart efter utbildningen och att vi ska komma i kontakt med flera familjer under året, säger Cecilia Karlsson.

Insatsen vänder sig i första hand till de som kommit till Söderköping under 2018 eller kommer under 2019, och har barn under sex år. Mötena som sker i grupp ska i första hand vara på familjecentralen.

– Vi vill introducera den arenan så att det känns som en naturlig mötesplats för dem. Men är det så att de inte vill vara där så kan vi erbjuda insatser via integrationscentrum, säger Cecilia Karlsson.

Vid träffarna ska barnen vara med och har en viktig betydelse i samspelet.

– Det kan till exempel vara en fördel när vi pratar om könsneutrala figurer och att det inte spelar någon roll om man är flicka eller pojke. Barnen är ofta mer spontana och öppna än vi vuxna.