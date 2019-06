Peter Johansson och Matilda Grün, som är uppvuxna i S:t Anna, brukar ställa upp och spela när det firas nationaldag vid deras gamla skola.

- Jag är evigt tacksam mot Peter och Matilda för att de kommer och spelar. De ställer upp gratis för den bygd de kommer ifrån, säger Bengt Svensson, ordförande i föreningen S:t Annabygden, som arrangerar nationaldagsfirandet.

Sång- och spelglädjen var inte att ta miste på, och inte heller publikens uppskattning. Musikduon spelade i två omgångar under dagen, förstärkta med Josefin Hansson Wood, och bjöd på ett varierat program. Kanske mest uppskattad var deras version av Queens "Don't Stop Me Now", från den aktuella filmen "Bohemian Rhapsody".

Firandet inleddes med Musikkåren och en välkomsthälsning av Bengt Andersson. Konferencier för dagen var Lotta Källström, och för nationaldagstalet svarade landshövding Carl Fredrik Graf. På programmet stod också folkmusik och -dans med Ramunder Spel- och dansgille.

Föräldraföreningen stod för all förtäring under dagen. Från föreningen S:t Annabygden är det en handfull personer som ser till att allt fungerar under dagen.

- Alla ställer upp ideellt, och de pengar vi får in går till föreningen. Vi jobbar ju för S:t Annas utveckling, och ser bland annat till att hålla idrottsplatsen i stånd, berättar Bengt Svensson.

Nationaldagsfirandet brukar locka stor publik, varav många från Söderköping med omnejd.

- Vi har hållit på i ett tiotal år nu, så det börjar bli etablerat. Vi är ju beroende av besöksnäringen här ute, säger han.