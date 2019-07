Det är första gången som Auktionssommar gör ett stopp i Söderköping och auktionsutbudet var stort. Möbler, böcker, trasmattor, tavlor, bestick, lampor och dockor är bara ett axplock från dagen.

– Det är säkert någon tavla som är mest värd. Men porslin ger nostalgi, det skulle jag kunna köpa idag, säger besökaren Eva Hansson.Det är främst porslinet från Blå blom som väcker minnen.

– Farmor hade det, det är säkert hundra år gammalt, säger hon.

Och det fanns många som kände igen både möbler och ting som väckte minnen.

– Jag har tittat på tavlor men inte hittat någon än, säger Håkan Broman.

Hans fru Eva hade däremot sett något intressant.

– Jag har hittat Nils-Johan Sessanbestick. Det behöver jag komplettera med även om de inte har något speciellt värde, men jag började samla på dem när jag fick de första i konfirmationspresent när jag var femton-sexton år i slutet av 60-talet, berättar Eva Broman.

Och trots att himlen öppnade sig och regnet öste ner så var det många som stannade kvar på auktionen.

– Jag behöver ju ingenting, men det är kul att titta, jag har varit på många auktioner tidigare, men det är så sällan auktioner här ute, säger Gunilla Jonsson.

Hon har fått syn på en vas som hon gillar.

– Jag har inte sett något liknande förut, det är en hög vas med en jungfru. Jag tycker den är fin, men det är ganska fullt hemma så då får jag ta bort någonting annat, säger Gunilla Jonsson.

Det fanns även några yngre besökare på auktionen. Elliot var där med sin lillasyster Lilly och pappa Christer Lundh och de hade tillsammans spanat in en röd kassalåda.

– Jag tror att det är det mest oväntade som kan vara av värde, men sådant kan inte jag se. Jag tror att jag faller mer för det som jag tycker om själv, säger Christer Lundh.

Programmet som kommer att sändas under nästa år går ut på att två par tävlar mot varandra för i att ropa in det bästa fyndet. Men under auktionerna kan även publiken ge sina bud och nästa stopp blir också i Östergötland, i Grytgöl, som ligger norr om Finspång. Under förra säsongen besökte programmet också Östergötland, men då var man i orten Ljusfallshammar i Finspång.