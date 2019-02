Arbetsmiljöverket anser bland annat att kommunen inte tillräckligt bedömt och undersökt riskerna för hot- och våldssituationer som kan drabba arbetstagarna, och att det inte finns tillräckliga säkerhetsinstruktioner för de tillfällena. Flera arbetsskadeanmälningar om hot och våld har lämnats in under hösten, berättar Per Wisting, enhetschef LSS daglig verksamhet.

– Ja, det tycker vi med. Och vi har jobbat med det hela hösten.

– Rutiner finns för många saker men det är ofta så att Arbetsmiljöverket anser att man behöver göra mer än man gjort tidigare. Tyvärr är det en vanlig bild inom LSS-verksamhet att personer är svårtydda. Hur vi än gör och förändrar vårt sätt att jobba så händer det i alla fall. Det är vår vardag.

Arbetsmiljöverket kräver att kommunen åtgärdar de utpekade bristerna innan den 28 mars, då de kommer på ett återbesök.

– Självklart har vi jobbat aktivt med det här sen Arbetsmiljöverket var ute, och jag räknar med att när de kommer tillbaka ska de vara helt nöjda, avslutar Per Wisting.