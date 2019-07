Kooperativtjänst K ekonomisk förening försattes den 10 juni i konkurs. En av föreningens verksamheter har varit second hand-butiken Hans och Greta i Finspång.

– Det som är speciellt med denna konkurs och verksamheten som man har haft i Kooptjänst är att privatpersoner har lämnat in kläder som verksamheten sedan har åtagit sig att sälja åt privatpersonerna. Som konkursbo har man aldrig ägt det som funnits i butiken men likväl så fanns det där, säger Marcus Hallsten, advokat och konkursförvaltare i ärendet.

I slutet på juni höll butiken öppen en dag för att de kunder som fortfarande hade kläder kvar i butiken kunde hämta upp sina respektive ägodelar i uppvisande mot kundnummer och legitimation.

– Det som inte hämtades ut har sedan lämnats vidare till välgörande ändamål, precis som den tidigare överrenskommelse man har haft med kunderna om sakerna inte blivit sålda, säger Marcus Hallsten.

De kunder som hade fått sina saker sålda via butiken, men som inte hade plockat ut sin förtjänst innan konkursen, behöver än så länge inte göra något själva.

– Jag har fått in alla de uppgifter kring de kunder som har haft pengar kvar att få utbetalade och de finns nu alla på en lång lista tillsammans med hur mycket varje person har i krav gentemot konkursboet. Bouppteckningen ska lämnas in till tingsrätten under tisdag denna vecka och efter ett justeringsmöte nästa vecka kan man göra klart bouppteckningen helt. Då kommer tingsrätten att skicka ut brev till alla de privatpersoner som står på listan och de får då reda på om man, enligt prognosen, förväntas få tillbaka några pengar. Men det kan också ändra sig, säger Marcus Hallsten.

De pengar som en person eventuellt får tillbaka beräknas på hur stor del procentuellt ens egna krav är gentemot det totala kravet och de pengar som i slutändan finns kvar i bouppteckningen. Är ens utdelning mindre än 100 kronor kommer det inte att betalas ut oavsett, eftersom summan är för liten.

– Det finns så klart en del som har några tusenlappar på kravlistan och de kommer kanske att få tillbaka en del av det. Men den stora majoriteten kommer troligtvis inte få några pengar. Men under har skett och de auktioner som vi har haft har gått bra, så vi får se helt enkelt, säger Marcus Hallsten.