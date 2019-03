Den 11 februari i år kom en person in på biblioteket i Finspång. Personen ville låna en bärbar dator att sätta sig med på biblioteket, vilket man får göra i utbyte mot att man under lånet lämnar en identitetshandling som pant till personalen. Efter att personen hade lämnat byggnaden visade det sig att den inlämnade datorn inte var den samma som lånats ut. Låntagaren hade nämligen haft med sig en egen, defekt dator, som hen hade satt bibliotekets märkning på och lämnat in. Bibliotekets riktiga dator följde sedan med tjuven hem.

Personalen kunde lätt identifiera datortjuven eftersom personen legitimerat för lånet. Datortjuven hade även lånat en bok vilket gjorde att hen kunde spåras i lånesystem.

Trots identifikation kommer den misstänkte inte att åtalas för brottet. Förundersökningen läggs nämligen ner eftersom den misstänkte "är åtalad, kommer att åtalas eller strafföreläggas för annan brottslighet". Straffet som då kommer att bestämmas är enligt polisen tillräcklig för att omfatta även datorstölden. Även om personen alltså officiellt inte döms för den.