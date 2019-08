På flera platser i länet kan den som vill komma och lämna blod. Bland annat kan man göra det hos Blodbussarna. De besöker sammanlagt 46 olika platser och samlar in blod som sedan skickas ut till olika sjukhus i länet. Blodbussen besöker Finspång ungefär varannan vecka och har tre olika hållplatser. Nästa gång blodbussen rullar in är den 7 augusti.

– Räknat av antalet invånare i Finspångs kommun så finns det 3,3 procent som är registrerade för att lämna blod på blodbussen. Sedan kan det även finnas Finspångsbor som lämnar blod på annan plats i Östergötland, förklarar Karin Backteman, enhetschef för GeBlod i Östergötland.

Under sommarmånaderna är det vanligt att blodlagernivåerna minskar och i år är inget undantag. Lagren håller nu på att återhämta sig. Anledningen till att blodnivåerna varit låga är för att det under ett par veckor lämnats ut mer blod än vad som har kommit in.

– Vi är på väg att komma upp i de nivåer som vi önskar ligga på. Så här är det på sommaren och det är naturligt. Vi vet att blodgivare är på semester och att det är svårare att komma och lämna blod. Patienter har vi alltid, oavsett om det är semestertider eller inte, säger Karin Backteman.

Finspångsbornas insatser som blodgivare är enbart positiva, förklarar Karin Backteman.

– Finspångsborna är fantastiska. De får sina kallelser och de kommer och lämnar blod. De är bra och trogna blodgivare. Finspångsborna är minst lika duktiga på att lämna blod som övriga östgötar, och alla som kommer och lämnar blod är lika värdefulla.

Finspångsborna hjälper till att fylla på blodlagret med flera olika blodgrupper. Den vanligaste blodgruppen i befolkningen i stort är A+ och 0+. Detta gäller både för blodgivare och patienter. De blodgrupper som är ovanligare är AB och B. Totalt sett är det en lägre procent av befolkningen i Sverige som har de blodgrupperna, förklarar Karin Backteman.

– Alla blodgrupper är behövda. De som har möjlighet att komma och vill lämna blod är välkomna att göra det, säger hon.

Karin Backteman vill uppmana Finspångsborna att fortsätta i samma takt som de gör nu.

– Det är jätteviktigt med blodgivare. Det finns ingen syntetisk eller kommersiell produkt som kan ersätta blod vid förlust hos patienter. Det är en väldigt viktig behandling som patienter kan få. Vi behöver alltid fylla på med nya blodgivare.