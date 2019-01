De kommer visserligen inte att vara där personligen. Men en konsertfilm med det populära k-popbandet kommer att visas.

– Det är en engångsgrej. Organisationen Folkets Hus och Parker har köpt in rättigheter till filmen men det gäller bara för en dag, lördag den 26 januari. Den kommer att visas på utvalda platser i Sverige och vi är en av dem, säger Teresa Häll, kultursamordnare.

BTS är ett pojkband från Sydkorea. Under de senaste åren har de plockat hem flera världsrekord i sociala medier. I Guinness rekordbok för 2018 är de med som den musikgrupp som fått mest engagemang på Twitter någonsin. I september 2018 fick de även 45 miljoner visningar under ett dygn på ett Youtube-klipp, något som då var ett rekord. Filmen som visas i Kulturhuset är en inspelad konsert från Seoul och den pågående världsturnén Love Yourself.

– När jag hörde att vi kunde få chansen att visa den här filmen så sa jag direkt att det här är någon som vi måste göra! K-pop är något som har en väldigt stor fanbase men som oftast inte syns på de stora scenerna. Det är på internet som man kan hitta gemenskapen med andra fans och det är verkligen inte ofta som något k-pop-band kommer till Sverige. Nu har de här ungdomarna chansen att kunna möta andra fans och titta på den här filmen tillsammans, säger Teresa.

– Det är nog en svår grupp att nå men jag är övertygad om att de finns. Dagen efter visningen drar det även igång en danskurs i Kulturhuset med bland annat k-pop också så det är nog helt rätt i tiden.