Antalet orienterare uppskattas till 8 000-9 000. Men sammantaget lär 15 000 besökare komma till Valdemarsvik under den aktuella helgen. Enbart inför förberedelserna tros ett par tusen orienterare besöka orten för att provspringa skogarna. I föreningen Tiomila 2021 samarbetar Hammarkinds OK (Valdemarsvik), Björkfors Goif (Rimforsa), Gamleby OK, Norrköpings AIS, Skogspojkarnas OK (Söderköping) och Västerviks OK.