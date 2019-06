Håll Sverige Rents årliga kampanj Vi Håller Rent uppger att 488 barn och vuxna deltog runt om i skärgårdskommunen. För hela landet pratas det om 700 000 deltagare – varav 33 125 i Östergötland – vilket gör kampanjen till Sveriges idag största miljöaktion mot nedskräpning.

Förskolläraren Suss Tholander, Lovisebergs förskola, avdelning Näckrosen, berättar om ett stort engagemang.

– Vi har en speciell Skräpplockardag och pratar under den veckan om bland annat återvinning. Några avdelningar har under vårterminen plockat skräp under sina promenader. Barnen är väl medvetna om värdet av att hålla rent och snyggt i skog och mark.

Suss Tholander och hennes kollegor på förskolan är glada för att kunna lägga grunden för tankar och funderingar om hållbar utveckling.

– Barnen snappar upp det direkt, hänger med till återvinningsstationerna med våra insamlingar och går och pantar.

Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent:

– Att så många i Valdemarsvik går ut och plockar skräp visar vilket engagemang som finns för att stoppa nedskräpningen. Och vi vet att de som plockar skräp lär sig att inte skräpa ner, säger hon i en kommentar.

En betydande del av skräpet som plockas är plast och återvinningsbara förpackningar från mat och dryck som konsumeras "på språng".

Johanna igen:

– Det enda sättet att stoppa nedskräpningen är att folk slutar skräpa ner. Syftet med våra skräpplockningar är att skapa medvetenhet, framförallt hos barn och unga. Barn är ofta mycket bättre än vuxna på att ändra beteenden och säga till när andra skräpar ner, utvecklar hon.