– Härligt! Bättre väder kunde vi inte få. Nu hoppas vi att vädret håller i sig. Anläggningen är underbar. Jag tror faktiskt inte att folk i allmänhet vet hur bra Grännäs är och hur vackert den ligger, säger nestorn Mr WIF, Sven-Åke ”Carla” Carlström, strax innan öppningsceremonin skulle börja.

På slaget 12 på torsdagen tågade närmare 800 tonåringar plus ledare för ett 40-tal fotbollslag traditionsenligt in på Grännäs IP med flaggor och lagskyltar. Den mäktiga kortegen leddes av ungdomsspelarna Olle Carlström och Alice Karlsson som båda representerar Waldemarsviks IF.

För Therese Friberg och Sandra Ekström, två av sex som jobbar i sjukvårdstältet, väntar nu några hektiska dagar innan fotbollscupen avslutas på söndag.

|

– Vi har laddat med vätskeersättning, solskydd, skavsårsplåster, kylspray och lindor. Av erfarenhet vet vi att det går åt i värmen, säger Therese.

Benbrott har förekommit genom åren. Likaså att unga spelare svimmar i värmen. Den vanligaste åkomman är skavsår som behandlas med salva.

– Vi är också beredda på om någon får ett getingstick. Det är inte alldeles ovanligt så här års, förklarar Sandra.

Hemmaspelaren Elliot Olofsson, WIF P13-14, var spelsugen och taggad inför fotbollsturneringen.

|

– Vi vet inte så mycket om motståndarna i gruppen, men IFK Eskilstuna sägs vara bra. Majoriteten av spelarna i mitt lag är ett år yngre än motståndarna och då kan det förstås bli tufft. Ett år gör skillnad. Men även vi i WIF har duktiga spelare, säger Elliot Olofsson vid samlingen.