Lars Beckman (S) är fortsatt styrelseordförande i Stiftelsen Gusums Bruksmuseum och en av tre ordinarie ledamöter från Valdemarsviks kommun. Övriga är Marie Lindh Eriksson (C) och Christina Gårdebäck (M). Styrelsen består totalt av sju ledamöter och förutom kommunens tre representanter består den av ledamöter från familjen Torstensson, Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Östergötlands Länsmuseum och kulturföreningen Museets Vänner. Kommunen ansvarar för öppettider och personal.

Som huvudmän till Valdemarsviks Sparbank valdes Ted Starkås (S), Majlis Paakari (S), Lars Beckman (S), Örjan Carlsson (S), Lena Nilsson (S), Jonas Andersson (V), Anders Carlsson (C), Anette Edström Karlsson (C), Daniel Johnsson (C), Anna Nilsson (M), Hans Andersson (M), Johan Gustavsson (M), Leif Jonsson (KD), Måns Holmqvist (LpO), Göran Isaksson (SD), Göran Hargestam (SD), Tord Andersson (NB).

Ledamöter för Centrumhuset Valdemarsvik AB blev: Ted Starkås (S), Mattias Geving (S), Jenny Elander Ek (C), Per Hollertz (M), Göran Hargestam (SD).