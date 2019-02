Bruksmuseet drivs sedan 1988 av Stiftelsen Gusums Bruksmuseum som stöds av Valdemarsviks kommun, IF Metall Norra Östergötland och familjen Torstensson, sista ägarna till bruket. Gusums Bruk (1653-1988) har under årens lopp tillverkat mängder av produkter. Hit räknas till exempel allt från kanoner, knappnålar, koppar- och mässingstråd till säkerhetsnålar, ljuskronor, ljusstakar, viraduk för papperstillverkning och blixtlås. Stödföreningen till Gusums Bruksmuseum har ett 90-tal medlemmar med egen styrelse som bemannar museet under säsongen.