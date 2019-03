Larmet om branden kom till SOS Alarm vid 14.22 på söndagseftermiddagen. Det brinner i ett fristående pannrum på Rågeterdalsvägen. Öppna lågor ska enligt uppgifterna ha synts

– Just nu är vi inne med rökdykare för att försöka släcka branden invändigt, och vi har även tagit bort en del material kring platsen, sade Mikael Kalered, inre befäl vid räddningstjänsten strax innan klockan tre på eftermiddagen.

Brandvärnet i Gryt var först på plats och kunde inleda släckinsatsen med en skärsläckare.

– Med en skärsläckare körde man vatten rakt igenom byggnaden och efter det kunde vi gå in med personal. Så just nu ser det gynnsamt ut tack vare brandvärnet i Gryt då det är lite körtid från Valdemarsvik. Än så länge så har jag inte facit, men att de är inne och släcker tolkar jag som positivt då vi inte skickar in rökdykare om det inte är säkert, sade Kalered.

Enligt räddningstjänsten finns det inga skadade och ännu finns ingen fastställd orsak.

– Om man säger ordet pannrum så kan man ju tolka det, men det får polisens tekniker utreda i efterhand.

15.20 var branden släckt och räddningstjänsten lämnade strax efter det platsen.