Gusums IF och samarbetspartnern Folkets hus kunde räkna in 130 besökare under lördagens Knutgubbedans.

Johan Carlström, ordförande, Gusums IF:

– Nu måste vi förstås fortsätta ordna maskerad och dans. Särskilt efter all positiv respons som vi har fått. Det fungerade riktigt, riktigt bra.

Knutgubbedansen – en omtyckt maskerad för vuxna – har en mångårig tradition i samhället. Ursprunget är inte riktigt klarlagt, men någon koppling till Vallonernas ankomst till Sverige och Gusum i samband med industrins utveckling och brukens etablering kan beläggas.

Sedan arrangören för några år sedan beslutade att sluta sälja alkohol på festen har intresset för festligheterna successivt minskat. I år kom beslutet att rivas upp. I helgen sålde barpersonalen öl, vin och cider över disk igen och Malin Frank i föreningen, delansvarig för kvällens alkoholtillstånd, berättar att deltagarna uppskattade beslutet. Försäljningen låg klart lägre än under till exempel Gusumdagarna på senvåren.

– Jag har inte hört några röster som har varit emot att vi serverade alkohol. Verkligheten ser ut så här idag. Samtidigt måste jag berömma barpersonalen som på ett rakt, smidigt och trevligt sätt förklarat regelverket bakom tillståndet utan att det för den skull blir en stor sak. Gäster accepterar utan diskussion när tjejerna säger att nu är det kanske dags för ett glas vatten istället för en öl, utvecklar Johan Carlström.

Lars Beckman, ordförande i Folkets hus-föreningen, välkomnar samarbetet med GIF i arbetet med att värna om ortens kulturarv.

– Den här typen av arrangemang kräver minst ett tiotal ideellt arbetande krafter i bar och entré plus ordningsvakter för att överhuvudtaget fungera. Ingenting talar idag för att vi inte fortsätter samarbetet. Samtidigt vill jag understryka att alkoholförsäljningen inte på något sätt är en vinstmaskin för varken Folkets hus eller Gusums IF.

Fredrik Törnborg, fritidssamordnare, som skötte alkoholtillsynen:

– Jag har inga incidenter att rapportera. Det var ett roligt arrangemang med enbart glada och trevliga människor. Tillsammans har vi hittat lösningar som gjort att traditionen kan leva vidare vilket är glädjande för kommunen. De har gjorts åtgärder för att garantera 18-årsgränsen, hyrt in professionella vakter, haft god koll på alkoholserveringen och många ”värdar” som plockar och fixar så att alla kan ha kul! Mycket bra! Jag tror att arrangörerna känner en trygghet i att kommun och polis finns i närheten så man kan hjälpa varandra. Det har alltid varit syftet.