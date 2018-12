Många val hörde till måndagens kommunfullmäktige. KF fick nytt presidium fram till 14 oktober 2022 där Marie Lindh Eriksson (C) är ordförande och fick överta klubban av Torvald Karlsson (C) så fort beslutet tagits. Jan Karlsson (S) är 1:e vice ordförande och Yvonne Janhäger (M) 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsen är 13 vid bordet och består nu av Ted Starkås (S), ordförande, Nhela Ali (S), Ulla Wallering Fall (S), Mattias Geving (S), Jenny Elander Ek (C), 1:e vice ordförande, Anders Carlsson (C), Rosa Jonsson (C), Anna Nilsson (M), Per Hollertz (M), Anders Sjölander (M), Marianne Svensson (KD), Göran Hargestam (SD), Robert Kronqvist (SD).

Ordförande i miljö- och byggnämnd är Göran Karlsson (C), i KS barn- och utbildningsutskottet, Jenny Elander Ek (C), i Stöd- och omsorgsutskottet Nhela Ali (S), tillika i kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. I KF demokratiberedning är Yvonne Janhäger (M) ordförande. Överförmyndare Lars Beckman (S).