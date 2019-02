EU-projekten Coast4us, Smart Marina och Gardens of Possibilities är Valdemarsviks samarbetspartners via EU-programmet Central Baltic. Programmet har som mål att utveckla samarbetet mellan Östersjöregioner och aktörer i Sverige, Estland, Finland och Lettland kan söka pengar till olika projekt. EU-pengar finansierar tre fjärdedelar av uppslagen. Gardens of Possibilities arbetar för en stadsnära trädgård med växthus.