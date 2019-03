Bolagen har sina respektive verksamheter på Hagadalsgatan. Enligt polisanmälan saknas kopparrör och diverse verktyg. Polisen hade vid lunchtid på måndagen inga uppgifter om värdet på stöldgodset. Från ett verkstadsföretag på samma gata lyckades inte förövarna komma in i fastigheten. Däremot har nätet eller stängslet som omgärdar byggnaden klippts upp. Ingenting sägs dock ha stulits.

– I ett av företagen har tjuvarna sågat sig in via en dörr. På det andra stället har en port till lokalen brutits upp. Vad vi tror har stölderna och inbrottsförsöket skett under natten mellan lördag och söndag, säger Erik Terneborn, polisens presstalesperson.