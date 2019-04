Mikael Sandström, vd för Sandströms modehus, fick idén om att samla in kläder redan i höstas.

– Varför inte försöka dra sitt strå till stacken, säger Mikael Sandström som valde att kontakta Erikshjälpen second hand som har butik i Vimmerby.

Klädinsamlingen har testlanserats under hösten i Vimmerby och Motala. Butikerna har fått in mycket kläder, exempelvis samlade Vimmerbybutiken in fyra sopsäckar fyllda med kläder under en veckas tid.

– Utfallet har varit bra och vi har fått in bra kläder. Insamlingar av det här slaget är väldigt glada att få kläder, men ibland ska man inte slänga gamla kalsonger med uttjänta resårer. Det finns en viss antikostnad i det hela, de kan ju inte säljas vidare, säger Mikael Sandström.

Sedan några veckor tillbaka går det även att lämna in kläder i Sandströms övriga butiker, i bland annat Västervik, Kisa och Norrköping.

Vad tjänar ni på det här? Är det inte bättre att folk köper nytt?

– Vi vill bidra med vårt lilla strå till stacken för att försöka hitta ett lite hållbarare samhälle. Vi har fortfarande mycket att göra vad det gäller miljöbiten, men det här är ett steg.

Har ni några miljömärkta plagg i ert sortiment?

– Väldigt mycket av det ligger på våra leverantörer, men vi håller på att utarbeta både en miljöpolicy och en CSR-policy (CSR är en förkortning av Corporate social responsibility, "Företagens ansvarstagande i samhället" reds.anm.). Där vill vi ställa ett högre krav på våra leverantörer. En del av våra grejer har i varje fall märkningen Better cotton-initiativet, som jag personligen tycker är ett bra initiativ eftersom den ekologiska bomullen inte räcker till. Men det finns mycket kvar vi kan göra. Vi är ett ganska litet företag så vi har svårt att kolla hur det ser ut borta i Kina.

Ni kan ju också titta efter nya leverantörer som har miljömärkta varor?

– Tyvärr så finns det en uppsjö av olika märkningar, det borde bli en upprensning bland alla dessa märkningar som är en djungel. Branschen skulle må väl av att hitta gemensamma riktlinjer, säger Mikael Sandström.