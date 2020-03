Kunskapen om hur länge covid-19 varar kommer från WHO:s rapport "Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Där anges att de flesta personer som fått lindriga sjukdomssymtom (feber och hosta) blev friska efter två veckor. För dem som blev allvarligt sjuka tog det mellan tre och sex veckor innan de var friska igen.

Källa: Folkhälsomyndigheten