I samma sekund Sead Haksabanovic smackade in 2–0-målet mot Liepaja sköt han sig själv in i säsongen. Fascinerande vad en sträckt högervrist i nättaket kan betyda.

Hur en (1) lyckad aktion kan skala bort ett par lager stress och press från ett par axlar som hängde i markhöjd när det var som allra tyngst.

Det är inte länge sedan den där bomben i Europa League men det är långt mellan de två West Ham-lånen.

Ett mål till av Haksabanovic i returen mot Liepaja och så formbeskedet mot Elfsborg. Det är synd att påstå att han ser sliten och trött ut.

Här var det riv, fart, slit och en bestämdhet att utmana så fort han fick chansen.

Ett kroppsspråk som inte längre lyser av ängslighet utan utstrålar självförtroende.

Situationerna som sänkte Elfsborg bar nummer 99:s märke.

1–0 på retur (Alexander Fransson) efter att "Haksa" utmanat och avslutat.

2–0 när Rasmus Lauritsen äntligen fick skalla in en hörna.

Exekutor: Sead Haksabanovic.

Välkommen till "Peking" på allvar. Det är inte direkt så att tajmingen är fel. Med Jordan Larssons skyttekungsfot i Ryssland behöver Kamraterna ett offensivt vapen de inte haft tidigare och med Haksabanovic i form får de mer än en spelare som kan spela fram, avsluta ch utmana. Haksabanovic löper till han stupar. Reser sig och löper lite till för tillfället.

Det frälste Peking mot Elfsborg och det är den mentalitet och gas som behövs för att ta sig över torsdagens tuffa Europahinder i Israel.

Jens Gustafsson valde att skicka ut en startelva med en stark Norrköpingsprägel. Grabbarna på plan var faktiskt till hälften från stan i Filip Dagerstål, Henrik Castegren, Alexander Fransson, Maic Sema och Christoffer Nyman.

En bit upp på läktaren följde Christopher Telo vad som hände. Det har muttrats och gnällts att IFK tappat det fotfäste som stampades ned så tryggt och framgångsrikt 2015.

Att det plockats in för många långväga alternativ och att det gamblats med identiteten. Ian Smith har inte kommit in i säsongen och Kevin Àlvarez har inte ens kommit in på planen.

Egzon Binaku såg okej ut mot Elfsborg men kan inte klassas som "lyckad" än.

Det späder på kritiken och det är tydligt att IFK-ledningen funderat i samma banor.

– Man kan säga att vi har tappat Norrköpingsanknytningen, sa Jens Gustafsson efter att han skämtade med en cyklande (!) Simon Thern i Östgötaportens innangömmen.

– Det blir lättare för våra supportrar och idenfiera sig med laget. Det finns ingen uttalad idé om det men vi tycker det är viktigt. Vid de tillfällena vi kan tillmötesgå det tycker jag att vi ska göra det.

Hapoel Be'er Sheva nästa.

Det kan bli 99 problem men formen på Sead Haksabanovic ain´t no longer one.