– Jag tycker vi gör en jävligt bra match mot absolut bästa laget i serien. Matchen är väldigt lik många matcher den här säsongen där vi har bra lägen och jag tycker vi har lite otur om jag ska vara riktigt jävla ärlig. Jag tycker synd om killarna idag igen, det gjorde jag förra veckan också, jag tycker inte vi är förtjänta av att få dem här uddamålsförlusterna hela tiden, jag tycker det är jävligt tufft faktiskt, vi spelar jävligt bra innebandy och vi skapar lägen men vi får inte poängen med oss. Det är tufft just nu, sa en deppad Åbytränare, Magnus Bagge..

Åby hamnade i uppförsbacke redan efter 42 sekunder, men man bjöd serieledarna på bra motstånd och fick chansen att kvittera när Warberg fick en utvisning, men målet kom kort därefter genom Filip Lindberg som tryckte in bollen framför mål, framspelad av Joakim Marcus. Åby hade chans på mer men gästernas målvakt stod för några riktigt fina räddningar. I slutet på första perioden gjorde gästerna både 1–2 i spel fem mot fyra och i sista sekunden till 1–3.

Gästerna ökade på sin ledning i början på andra perioden, i en match med högintensitet och många utvisningar där spelet vände snabbt fram och tillbaka. Åby växte in i matchen. Joakim Marcus snurrade bort sin försvarare och sköt in bollen i mål. Åby tryckte på och fick utdelning direkt när Pegler satte snyggt lagets tredje. Några sekunder senare fick Peter Vester bollen på högerkanten, helt omarkerad och sköt ett skott i bortre stolpen och matchen var kvitterad, under endast en minut. Warberg spelade sig snabbt fram på tre passningar och tog ledningen igen i slutet av andra perioden, 4–5.

Åby lyckades kvittera och ta ledningen i början på tredje perioden genom Andreas Nordin-Bardun och Tobias Lundqvist. Gästernas poängkung Anton Birgersson gjorde sitt tredje samtidigt som man åkte på en osportslig utvisning mitt i målfirandet, som Tobias Lundqvist kunde utnyttja på, vid spel fem mot fyra, till 7-6. Warberg kvitterade och tog ledningen till 7–8 genom två direkt skott. Åby kom till chanser, den bästa kom från Pegler men ribban stod i vägen. Åby tog ut målvakten men man hade inte skärpan för att komma tillbaka ytterligare en gång, matchen slutade 7–8.

– Nu får vi bara tänka en match i taget och vi ska ta tre poäng varje match, spelar vi som vi gör idag ska det mycket till att man slår oss, det här är en av våra bättre matcher. Nu får vi bygga vidare på det här. Vi kan inte göra så mycket mer, vi kan inte trolla, vi måste bara vinna, svarade Bagge med ett skratt.