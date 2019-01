Det var i förlusten hemma Malmö i början på december som Filip Ljungström tvingades utgå på grund av skada.

Nu i mellandagarna kom det dystra beskedet för junioren som allt mer växt in på den allsvenska nivån.

– Korsbandet var av och menisken skadad. Tyvärr så kommer han inte spela mer den här säsongen. Det är verkligen en förlust för oss och jättetråkigt för honom. Han har börjat komma in i det allt mer och har fått mycket speltid, det blir verkligen ett avbräck för oss, säger Tommy Karlsson inför allsvenska omstarten hemma mot Craftstaden Oskarshamn på lördag.

Nykomlingen Åby Oilers som började ta poäng en bit in i det allsvenska seriespelet men ligger näst sist, och har tittat sig om efter olika lösningar. Åby måste ta fler poäng i vår, än de åtta de spelat in under hösten.

Att låna spelare från SSL-klubben Linköping har varit en lösning på bordet.

– Vi har haft en dialog med Linköping och ser det som ett möjligt val. Men vi har just nu bestämt oss för att inte göra det. Vi har en grupp som fungerar bra nu, även om vi ser om vårt hus. Det känns som att vi kan få ut mest av våra spelare genom att rida ut stormen under vårsäsongen med det vi har.

Att ändra upplägget och taktiken med formationerna är en annan lösning.

– Vi har hållit ihop det generellt genom att spela lite mer med våra tio hetaste spelare för dagen. Så kanske vi gör det i framtiden också. Men utgångsläget är att starta med tre formationer, där en juniorfemma kommer kliva in med ett mer offensivt upplägg. Tanken är att vi inte ska rotera för mycket med formationerna heller. Samtidigt är det hela tiden en svår avvägning, säger Tommy.

Simon Tvingsell lämnade Åby Oilers för just Craftstaden inför den här säsongen, nu har backen flyttat tillbaka till Norrköping.

– Han har spelat med vårt division 4-lag. Det är vår förhoppning att han kommer tillbaka för att spela med oss, men han kommer definitivt inte göra det mot Craftstaden, säger Tommy.

Under hösten har Åby Oilers också bytt lagkapten. Anton Eriksson lämnade över kaptensbindeln till Olle Strid.

– Det finns ingen dramatik i det. Anton (Eriksson) har varit lagkapten länge och skött dialog med domare och spelare utmärkt. Men han ville lägga mer fokus på sitt eget spel istället för det. Nu tog Olle (Strid) det jobbet och det bytet av jobb har synkat bra, säger Tommy Karlsson inför omstarten på lördag i Åby Arena.