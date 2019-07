Var den inne eller inte? Kizito nickade men på något sätt var Isak nere vid stolproten. IFK kunde kliva av med seger efter två mål Jordan Larsson och Christoffer Nyman. Här är betygen för IFK-spelarna.

ISAK PETTERSSON 8

Matchavgörande brytningar och räddningar. Skymd vid kvitteringen. Matchavgörande på Kizitos nick.

FILIP DAGERSTÅL 6

Lugn, behärskad på rätt plats. Smart utan yviga gester.

KASPER LARSEN 8

Tog närkamperna mot Jeremejeff som han raderade ut helt. (ut 85)

RASMUS LAURITSEN 6

Bra passningsfot och krympte ytorna den här söndagen.

LARS KROGH GERSON (ut 88) 6

Inte lika tongivande som på innermittfältet mot AIK, men Gerson ger alltid stabil defensiv.

ALEXANDER FRANSSON 8

Mittfältets viktigaste, med brytningar och framspelningar.

SIMON THERN 7

Utmanade framåt och öppnade för lägen, blandade med småslarv. Ger ändå energi till spelet.

GUDMUNDUR THÓRARINSSON 6

Mer defensivt ansvar på mitten. Sen i press vid kvitteringen, missade inlägg. Inte "Gudis" bästa eftermiddag.

SIMON SKRABB 8

Farligt framåt varje gång Skrabb servade bollen in i boxen. Otroligt bra defensivt i duellspelet.

JORDAN LARSSON (77) 8

Viktigt mål efter uppehållet. Nära 2–0 i ribbans undersida. Aktiv och jobbig för backarna.

CHRISTOFFER NYMAN (ut 85) 8

Pigg inledning i båda halvlekarna.Två heta lägen, utdelningen kom på tredje. Het inför Europa.

Avbytare:

SEAD HAKSABANOVIC (in 77) 7

Klev in och assisterade till 2–1, direkt efter bytet. Bra minuter planen.

KALLE HOLMBERG (in 85)

Spelade för kort tid för att bedömas.

IAN SMITH (in 89)

Spelade för kort tid för att bedömas.

Spelade inte:

Kevin Alvarez, David Mitov Nilsson, Ian Smith, Kalle Holmberg, Andreas Blomqvist, Sead Haksabanovic, Egzon Binaku.

Jury: Andreas Åberg, Ulf Stråhle.

Häcken: (4-3-3) Peter Abrahamsson – Godswill Ekpolo, Joono Toivio, Rasmus Lindgren, Adam Andersson – Erik Friberg, Daleho Irandust, (ut 87, in Kwame Kizito) Gustav Berggren – Nasiru Mohammed (ut 87, in Johan Hammar), Alexander Jeremejeff, Paulo de Oliveira (ut 60, in Viktor Lundberg)..