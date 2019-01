Om ett par timmar sätts bollen i spel i Stadium Arena. Ettan Södertälje Kings mot tvåan och de regerande mästarna Norrköping Dolphins.

En tuff utmaning som knappast blir enklare för delfinerna utan Joakim Kjellbom.

Under måndagen nåddes centerstjärnan och Dolphins av beskedet att förbundet stänger av 39-åringen som är under utredning.

Anledningen: Köping har skickat in en anmälan mot Kjellbom för en situation som skedde - 27 december.

– Det kom som en chock för Jocke och oss, säger Adnan chuk.

Vad som hände i hemmamatchen mot Köping var att Kjellbom knuffade till två motståndare i bröstet efter avblåsning.

Två osportsliga foul innebar att det var färdigspelat för Kjellbom.

Överagerat och historia - trodde Dolphins.

Köping väljer att anmäla den här grova förseelsen 25 dagar senare. Det kom in en anmälan i går (måndag) under den den sista träningen vi hade. Då levde jag i tron att ”det här kan inte vara seriöst” men nu är beslut taget, fortsätter Chuk.

– Jag och Rosenlund (Patrik, klubbdirektören) har pratat med dem. De säger att det finns regler hos RF som säger att man får anmäla tre månader retroaktivt. Det är okej, men det är fortfarande basketbollförbundet som väljer att stänga av Kjellbom under utredning. Det är förbundet som äger frågan. Han blir dömd utan att få sitt fall prövat, menar Chuk.

– Att under sista träningen få reda på det här...taktiskt har vi förberett oss under lördag, söndag, måndag för att möta Södertälje och spela på ett visst sätt, det säger sig självt – vi får ingen ärlig chans att förbereda något annat. När det kommer en anmälan 25 dagar senare blir det lite Kalle Anka-varning.

– Eftersom förbundet anser att det är värt att stänga av under utredning tror jag det handlar om några matchers avstängning. Under mitt fall, förra året med domarna, så ansåg de inte att det var grovt. Då var jag inte avstängd under utredning. Nu är Kjellbom det till han lämnar sin version och disciplinnämnden tagit sitt beslut.

Adnan Chuk avslutar:

– Nu kan jag sitta och samla in armbågar mot huvudet och innan slutspelet anmäla de som vi ska möta. Det är sjukt.

Leydy Gogolin på svenska basketförbudet, säger så här angående den sena inkomsten för anmälan:

– Enligt RF:s bestämmelser, paragraf tio i kapitel 14, så har man två månader på sig att komma in med en anmälan. Disciplinnämnden har följt RF:s riktlinjer. Det är inte förbundet som har bestämt något, det är disciplinnämnden.

Norrköping är besvikna över att Kjellbom missar toppmatchen mot Södertälje på grund av att han är under utredning, hur ser du på det?

– Jag har inga kommentarer till det, svarar Leydy Gogolin och hänvisar till disciplinnämnden.

När kan ett beslut tänkas fattas kring Kjellbom?

– Det jobbas på det, men det kommer att ta den tid det tar.

Huruvida Borås har anmält Joakim Kjellbom för incidenten när lagen möttes i förra veckan hade Leydy Gogolin inget svar på.