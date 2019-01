Bakom stängda dörrar är "Pekings" allsvenska säsong 2019 igång.

Spelarna som fått individuella program att köra under uppehållet samlades åter på Östgötaporten under fredagen för tester som kommer att fortsätta under söndag.

Det gapade tomt på en rad stolar i omklädningsrummet. Kalle Holmberg, Isak Pettersson, Simon Thern, Alexander Fransson och Filip Dagertål är alla med landslaget i Qatar. Där är även Simon Skrabb och GudmundurThórarinsson med Finland respektive Island.

Inte heller Jordan Larsson var med i upptakten.

Men anfallaren som hade ett motigt första år i IFK Norrköping med bara ett mål och en tillvaro mestadels på bänken är inte på väg att byta klubb.

Inte just nu i alla fall.

Larsson kommer att inställa sig senare under helgen.

"Yes, på plats söndag för hälsokontroller av läkarna" skriver manager Jens Gustafsson i ett sms.

Inte heller Ian Smith är med i inledningen av säsongen.

– Sedan har vi gett Ian Smith några dagar extra, hans storebror tar examen på måndag så han kommer i mitten av nästa vecka, sa Jens Gustafsson tidigare i veckan.

Sporten kommer att sända live från IFK:s förmiddagsträning på måndag. Bland annat kommer du att kunna höra vad klubbchefen Jens Magnusson hoppas och tror om 2019.