Men först, det är som det är med Basketligans haltande spelprogram. Dolphins mötte Nässjö hundra gånger innan man stötte på Södertälje för första gången den här hösten.

Det var i Täljehallen den 6 december.

Det gick som det gick. Jonathan Dubas tappade huvudet, blev utvisad från hallen och Dolphins föll med sju poäng.

I giganternas kamp i "returen" i Stadium Arena låg det både ligaledning, prestige och en kamp för att få inbördes poängövertag i potten.

Men oavsett om man är obesegrad hemma under säsongen kommer inte nästa vinst per automatik – allra minst om man har ligaledaren i hallen.

Det visste Dolphins om – och nu fick man en smärtsam påminnelse om det också.

Kings, där Ludwig Degernäs bygger nytt efter Vedran Bosnics guldimperium, är alltid en titelutmanare. Och stenhårda att möta – i varenda spel och kroppskontakt.

Dolphins var inte "där" i första halvlek – eller tilläts inte, kanske man ska säga.

Det blev ringkant och ut, coachen Adnan Chuk skrek till sig en teknisk foul och när det var dags för timeout skrek han för att väcka laget.

Valter Lindström petade i en tvåa (36–45) i sista sekunden av den första halvleken och gav Södertälje en sista boost in till omklädningsrummet.

Mästarna? De hade både en och två grejer att fundera på för att få ordning på kvällen.

Det var blåstället på efter paus men fortfarande lite halvfladdrigt när upphämtningen började.

En 24-åring från Lakeville, Michigan, sköt in ett ton adrenalin i hallen när Dolphins fick kontakt. Tyler Flacks mäktiga stegisättning och dunderdunk följdes upp av en trea plus en riv-och-slit-tvåa under korgen.

Men sen? Nej. Det var inte så att viljan saknades men Södertälje är Södertälje och har alltid varit.

Så fort Dolphins fick vittring blev svaret en trea rakt i fejset från Bizaca, Pahlmblad eller någon annan.

Hit men inte längre.

Flack fick sätta sig på bänken igen och när Micke Lindquist hade ett alldeles för svårt inspel till Jocke Kjellbom slet Chuk av sig kostymen i frustration.

Eric Garcia bars ut skadad i slutminuterna men Södertälje malde vidare ändå.

Dolphins kom inte närmare än 70–74 innan man fick ge upp slaget.

Det blir så när man möter ett bättre lag för kvällen – och samtidigt missar 41 av 65 skott och sju straffkast.

Efter den här smällen kommer Dolphins vara ett jagande lag.

Förresten: Dolphins avslutar kalenderåret med ett sista besök i Nässjö sporthall den 30 december.

Sedan har man spelat färdigt mot Nässjö i grundserien – med en hel vårsäsong kvar.

Det är också lite sjukt.