Så följer ni IFK Norrköping under lägret

Lördagen den 2 februari 2019 lyfter IFK Norrköpings herrtrupp från Arlanda för en veckas träningsläger i Portugal inför den kommande tävlingssäsongen.

Precis som i fjol är destinationen Portugal och Algarvekusten. På plats kommer Jens Gustafsson och övriga ledare att genomföra mängder med träningspass och teoripass. Under veckan spelas även två matcher. Först ut är SV Mattersburg - IFK Norrköping den 4 februari med start klockan 13.00 och sedan IFK Norrköping - SC Farense den 6 februari klockan 17.00. Bägge matcherna sänds på C More, notera att detta är svenska tider.

27 spelare kommer att åka med till Portugal. Ni följer träningslägret bäst på IFK Norrköpings Twitter, Facebook och Instagram. Där kommer det dagligen levereras material från träningslägret.