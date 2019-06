Det började bra men slutade med en mindre kollaps – 1–6 på hemmaplan.

Sleipner höll länge i taktpinnen under matchens början men kunde inte utnyttja övertaget. Under ett, inledningsvis, sällsynt anfall från Tord blev det straff och 0–1.

Tord tog vara på den omskakande matchförändringen och tog över matchen. Sleipner satte emot med det de kunde och lyckades peta in en kvittering genom Roni Bernal minuterna innan halvtid. Däremot lyckades Tord pressa in ännu ett ledningsmål två minuter senare.

– Vi behöver hålla samma energi och vilja genom hela matchen som vi gjorde de första 20. Annars kommer vi inte att få grepp om matchen, sa Sleipners tränare Simon Dogan om de första 45 minuterna.

Ett nytänt Sleipner exploderade ut på planen i början av andra halvlek, men även den här gången blev det klen utdelning.

En stor uppförsbacke byggdes vidare med en till syntes bottenlös målspruta från Tords sida. Efter ett tredje mål av Gustav Sahlin var det proppen ur på Östgötaporten. I slutminuterna av matchen gav Tord ett klart intryck att man leder ligan av en anledning.

Sleipner har dock en hel del att fundera på inför fortsättningen.

– Jag vill be om ursäkt till alla som såg matchen och har randigt i hjärtat. Det här var under all kritik och ska inte hända i ett toppmöte när vi har den talangen som vi har i truppen, menade Dogan.

Ser du någon förklaring till resultatet?

– Jag tycker inte lojaliteten till klubben finns där. Så fort det inte går vår väg med bedömningar och liknande så släpper man bara allt. Spelar man på det sättet så ska man inte vara här, avslutade Dogan.