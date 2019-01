Hela säsongen har Dolphinstränaren tryckt på att laget ska kliva ut, och in i matchen utan någon fördröjd startsträcka.

Mot serietrean och topplaget Alvik var det precis det som Dolphinstjejerna gjorde från start.

De två första perioderna blev en chock för hemmalaget, som stockholmslaget aldrig kunde hämta sig ifrån.

Storsegern med 84–60, var siffror som gjorde avtryck, efter en ojämn höst och skador.

– Sättet vi spelade på, sättet vi vann var exakt som vi hade bestämt innan. Vi kontrollerade motståndet, vi var aggressiva, vi följde vår gameplan till pricka. Bland annat så stänger Paula Juhlin helt, stänger deras guards och vinner returtagningen. Hela laget ska ha beröm för den här segern, det var en fantastisk present som tjejerna gav till sig själva, sa en nöjd Jurgita Kausaite som stannade kvar i Stockholm, när laget åkte hem för en träningsledig helg.

Även period tre och fyra kunde Dolphins vinna, men med kontroll.

Det var tre spelare som utmärkte sig i statistikpappret efteråt. Geraldine McCorkell, 26 poäng. Sofia Pelander, 22 poäng, fyra returer. Shaylen Burnett, 26 poäng, elva returer.

– Alvik är ett jättebra lag. Kanske inte ligans allra tyngsta, men med en fin mix av spelare. Jag är så glad att vi kunde ge oss själva en så fin present. Vi har styrkor och svagheter, men elitidrott handlar om att förstärka våra styrkor genom att gemensamt spela för varandra. Det gjorde vi idag.

Laget har varit skadefritt under ett par veckor och kunnat träna bra. Sofia Pelander har bland annat fått träna mot juniorkillar för att utveckla sitt insidespel.

Även Dolphins junior Ida Ojala fick gå in och möta den amerikanska centern Janel McCarville.

– Hon klev in och spelade mot en världsspelare. Det händer inte ofta under en karriär och Ida går in och gör det jättebra, sa Jurgita Kausaite.

Trots den fina avslutningen har Jurgita haft en känslomässigt tung vecka. Hennes coach och mentor under större delen av karriären, gick bort i cancer 74 år.

– Jag har sörjt henne hela veckan. Det var hon som gjorde att jag började spela basket och det var tack vare henne jag blev tränare. Det har varit tungt, känslomässigt har det varit nära till gråt. Men livet går vidare, det är så det är. Laget har vetat om det, men vi har tränat på hela veckan som vi hade bestämt och gett resultat. När det blev så här känns det lite extra för min skull. Laget gjorde allt ikväll.