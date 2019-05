Finspångs Stadslopp 2019

Herrar: 1) David Nilsson, Högby IF, 20,52, 2) Merih Hagos, Eskilstuna Friidrott, 21,27, 3) Emil Millan de la Oliva, Team Finspång/Eskilstuna FI, 21,34, 4) Gustav Nordling, Forest Runners, 22,26, 5) Fredrik Uhrbom, Spårvägen, 22,30, 6) Henrik Jonsson, Forest Runners, 22,56, 7) Andreas Davidsson, Högby IF, 23,36, 8) Peter Hall, Forest Runners, 23,48, 9) Edvin Gundberg, Forest Runners, 24,04, 10) Oscar Claesson, Forest Runners, 24,18. Damer: 1) Fanny Dusabimana, TFC Umeå, 24,46, 2) Lisa Ring, NocOut, 25,10, 3) Cecilia Kleist, Forest Runners, 26,35, 4) Frida Michold, Forest Runners, 26,45, 5) Victoria Esping, Allé Hotellet, 26,47, 6) Alice Magnell Milla, Forest Runners, 26,52, 7) Denise Stenberg, Aktiv Hälsocenter, 28,01, 8) Linnea Lund, OK Kolmården, 29,17, 9) Jennie Bjerner, Gränges/Tjalve IF, 30,01, 10) Minna Axelsson, Siemens, 30,07.