IFK Norrköping–J Södra 1–2 (0–1)

Målen: 0–1 (32) Jetmir Haliti. 0–2 (48) Jakob Orlov. 1–2 (89) Rasmus Lauritsen.

IFK:s startelva (4-3-3): David Mitov Nilsson – Lars Krogh Gerson, Henrik Castegren, Rasmus Lauritsen, Gudmundur Thórarinsson (ut 50, in Johannes Vall) – Simon Thern (ut 45, in Manasse Kusu), Filip Dagerstål, Alexander Fransson – Sead Haksabanovic, Kalle Holmberg, Jordan Larsson (ut 63, in Pontus Almqvist).

Avbytare: Isak Pettersson, Johannes Vall, Pontus Almqvist, Alexander Jakobsen, Manasse Kusu.