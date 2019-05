Förutsättningarna var inte det bästa med ett regnigt och blåsigt väder på Valhalla IP. Det hindrade dock inte ÖFF:s tjejer från att ta hem segern mot ett spelskickligt Göteborg med 3–1.

– Göteborg var bra och kanske något bättre än vad vi räknat med. De hade mer boll i början av matchen, berättar förbundskaptenen för F17-laget Gunnar Pettersson.

Efter drygt 20 spelade minuter gjorde dock IFK Norrköpings My Cato en soloprestation från det centrala mittfältet och chippade in bollen över Göteborgs målvakt till 1–0.

– Det var iskallt och riktigt snyggt. Efter det kom vi in bättre i matchen och gjorde också 2–0 på övertiden i första halvlek. Där var det Ella Degerstedt som drog en frispark mot mål från kanten som Ida Andersson försökte nicka in. Bollen hamnade i stolpen och hon la in sin egen retur, säger Pettersson.

Göteborg gjorde dock 1–2 och tryckte på hårt för att också lyckas kvittera. Då visade ÖFF upp ett starkt försvar samtidigt som målvakten Sofia Hjern fick rädda snyggt.

– De har ett skott i ribban och ytterligare ett farligt läge. Vi har ändå hyfsad kontroll trots att de har mer boll. Vi ligger bra i försvaret.

I ett kontringsläge visade återigen My Cato upp klass i ett kombinationsspel med Ronja Karlsson Törnborg. Vid målområdet är det dock en Göteborgsspelare som lägger in 3–1-målet i egen kasse. Därmed var också ÖFF finalklara. Nu väntar Stockholm i den efterlängtade finalen.

– Det blir häftigt. Det är det sista vi gör tillsammans. Den största styrkan med det här gänget är sammanhållningen där även de som spelar lite mindre bidrar mycket vid sidan om, säger Pettersson och fortsätter:

– Sedan får vi se hur det går. Det blir ännu en tuff match där vi har en bra chans att vinna.