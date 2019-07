Tuva Fredriksson, Norrköpings TK och Altina Dobraj, Westerviks TK, var på förhand stora favoriter i FS14-klassen i Ostkustens Pärla. De två talangerna bjöd på ett bländade spel i de inledande matcherna. Den defensivt skicklige och blixtsnabba Fredriksson hade tappat ett game – den hårdslående hemmaspelaren Dobraj hade inte tappat ett enda.

Och i finalen ställdes de två supertalangerna mot varandra.

Tuva kopplade tidigt greppet om matchen och vann första set med 6-0. I det andra fortsatte hon spela stabilt och var svår att få ur balans, trots stenhårda basslag från den vänsterhänta hemmaspelaren. Tuva vann finalen (6-0, 6-0) och lyckades alltså följa upp fjolårets seger i Ostkustens Pärla.

|

– Det känns jättekul. Som helhet gjorde jag en bra turnering och att vinna den här klassen som 13-åring känns extra roligt. Det är inte så ofta som jag möter vänsterspelare så jag fick lägga om taktiken lite, säger hon efter finalen.

Det stora målet för Tuva denna sommar är att kvala in till SM i slutet av augusti. Dit går de 32 bästa 14-åringarna i landet och för att lyckas kvalificera sig krävs det att man spelar in ordentligt med poäng under sommaren. Tuva, som är ett år yngre än övriga motståndare i klassen, ligger just nu på en imponerande 18:e plats och har en bra chans att nå SM.

– Jag ska i väg på ganska många tävlingar nu och förhoppningsvis spela in mycket poäng och komma med.