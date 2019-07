Det har blivit en nedtrappning som skett stegvis för Hasse Furuheim som lämnade uppdraget som Mellansvenska Handbollsförbundets ordförande i fjol. Där satt han i nio år.

Nu släpper han Norrköping HK:s ordförandeklubba.

– Det känns faktiskt skönt att det är slut. Jag har inte så mycket mer att ge och jag tycker det blev en riktigt bra styrelse efter årsmötet, säger "Fura" som bland annat fick se den medialt kände programledarprofilen Henrik Johnsson ta plats som suppleant i nya styrelsen.

Malin Baryard Johnssons man har meriter från J-landslagsspel i handbollsmålet, så det är knappast något långskott.

Furuheim lämnar en förening i ekonomisk balans ("vi håller oss på mattan"). Sportsligt kvalade NHK för spel i division 1, men föll i det sista steget.

– Jag vet att killarna verkligen ville gå upp och var ledsna efteråt. Jag tror ändå att klubben mår bra av att spela på den nivån vi har ekonomi för just nu. Truppen behöver bli större och mer erfaren, så ett år till kanske bara är bra. Istället för att de hade gått upp bara för att åka ur.

Om en dryg vecka fyller han 70 år. Spelare, ungdomsledare, seniortränare på olika nivåer samt ett mångårigt föreningsarbete. Nu blir det inga fler påtryckningar eller idéer för att få anständiga sporthallar. Inte heller fler evenemangsprojekt med att få dam- och herrlandskamper eller världsmästerskap för att sätta Norrköping på kartan.

– Landskamperna och handbollsförbundet har varit väldigt kul att jobba med och det som jag egentligen brunnit mest för de sista åren. Det är också det som har givit ett visst ekonomiskt tillskott för klubbarna samtidigt som det varit bra för stan och sporten, säger "Fura".

Stadium sports camp är kanske det viktigaste fundamentet för Norrköpings HK:s ekonomi.

– "Hossa", Martin Hossman, och de som har jobbat med det i klubben har gjort det bra. När flera sporter minskat de sista åren i antalet deltagare, är handbollen en av de sporter som bibehållit sin popularitet.

– Jag var uppe på Mässhallen för att titta på ett av mina barnbarn från Åkers Styckebruk som är med på Sports camp. Det är kul att sätta sig på läktaren och bli proffstyckare. Det finns alltid bekanta ansikten när man går till hallarna, säger "Fura".

Här är NHK:s nya styrelse: Tove Mård, ordförande, Birgitta Johansson, kassör, Johanna von Schéele, sekreterare, Magnus Bengtsson, ungdomsordförande, Jonas Lövgren, ledamot, Kenneth Högberg, do, Roger Glemhorn, do, Henrik Johnsson, suppleant samt Alex Malmgren, do.