Resultat: 0–0

Norrköpings startelva: Isak Pettersson – Lars Krogh Gerson, Rasmus Lauritsen, Henrik Castegren – Ian Smith, Simon Thern, Gudmundur Thorarinsson, Egzon Binaku (ut79) – Simon Skrabb (ut 709, Kalle Holmberg ut (56), Sead Haksabanovic. Christoffer Nyman (In 56) Andreas blomkvist in 70 Larsen (in 79)

IFK Göteborgs startelva: Anestis – Toko, Calisir, Da Graca, Wernersson – Erlingmark, Yusuf, Eriksson (ut 72) – Abraham, Söder (ut 72), Kharaishvili. Sebastian Ohlson in 72, Amin affane (in 72)

Varningar: Da Graca,Wernersson, Toko.

Publiksiffra: 14 089.