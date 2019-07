Det skriver klubben själva på sin hemsida. Vargarna kör ikväll mot Team Småland och Seifert debuterar direkt i Gislaved.

– Jonas Seifert är en ung lovande dansk som är 19 år, säger lagledaren Mats "Lillis" Erixon till klubbens hemsida.

Seifert kommer att skrivas in i truppen under 28 dagar istället för Mathias Thörnblom som fortsatt är skadad efter fotledsbrottet i SM-kvalet tidigare under sommaren.