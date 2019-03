Eneby BK:

Tränare: Henrik Nilsson.

Placering 2018: 6.Träningar/vecka: Fyra innan träningsmatcherna, nu tre.

Träningsmatcher fram till 15/3: EBK–Azech SF 9–0, EBK–IFK U19 2–2, EBK–Skärblacka 3–1.

Träningsläger: Nej.Nyförvärv: Albert Johansson (Hultsfred), Alexander Kaya och Henrik Gerle (Knäppingsborgs BK), Patrick Khouri (Eskilstuna Syrianska), Rasmus Häll (Lindö FF), Robin Ergul (IK Sleipner), Fitim Ferizi och Oscar Wikström (Egna produkter)

Lämnat: Henrik Nilsson, Andreas Lind, Jesper Karlsson, Mikael Celion Matsson, Daniel Källsholm.

Hur har försäsongen varit?– Jämfört med förra säsongen har vi steppat upp, framför allt är det seriösare och alla kommer på träningarna. Förra året hade vi en äldre och mer namnkunnig trupp, men närvaron låg på 50 procent och då är det svårt att jobba med en spelidé. Försäsongen har sett bra ut och spelarna ser ut att vara inspirerade. Jag är nöjd än så länge, säger Nilsson.

Vad säger du om spelartruppen?– Ung med några äldre rutinerade spelare. Vår strategi har varit att värva spelare med hög ambition och en vilja att bli bättre. Vi har tappat en del namnkunniga spelare, men från föreningens sida tycker vi att det är bättre att ta in unga, hungriga spelare som vill komma på träningar och utveckla ett eget spel och sig själva.

Vilka förväntningar har ni på säsongen?

– Det är väldigt mycket nytt 2019, jag är helt ny och det är många nya spelare. Till en början är det fokus på vårt eget spel, att sätta spelidén offensivt och defensivt. Det är svårt att sätta resultatmål efter två matcher, men det är hög intensitet på träningarna och spelarna är talangfulla. Vi har absolut kapacitet att slå alla lag i serien och vi är svårslagna. Vi siktar givetvis högt.

– Inget snack om att Sleipner har den stora favoritstämpeln, sen känns det som att det kan bli ett koppel av lag. Jag har sett Smedby lite på försäsongen och de ser stabila ut och har Arvidsson och Isik framåt. De var nära redan i fjol och kommer absolut slåss där uppe. Jag har ganska lite koll på lagen från Småland, men Tord var bra förra året och resultaten på träningsmatcherna har sett fina ut. Mjölby har också bra resultat på försäsongen och gick obesegrade genom fyran. Det är svårt att säga vilka som får det tufft, jag vill inte ge någon tändvätska. Jag tror att serien kommer vara jämn, och att många kan vara indragna i bottenstriden.

– Jag har alltid gillat gräsmatcher, jag tycker det är fotboll på riktigt. Det är fler närkamper och det går lite långsammare, så egentligen är det Smålandsmatcherna jag ser fram emot mest. Sen ska det ju vara en fin gräsplan såklart. Jag kommer från Småland, och gillar att komma ner till skogarna.

IK Sleipner

Tränare: Simon Dogan

Tabellplacering 2018: Nedflyttade

Träningar/vecka: Fyra

Träningsmatcher: Lindö FF–IKS 1–1, IKS–Mjölby AI FF 0–2, IKS–Skärblacka IF 2-0, IKS–IK Tord 5–2.

Träningsläger: Nej Nyförvärv: Daniel Källsholm, Martin Andersson och Mikael Celion Matsson (Eneby BK), Michael Schepler (Dagsbergs IF), Kasper Ringqvist och Ignatius Malki (Knäppingsborgs BK), Hayden Weys (Smedby AIS), Charlie Sjöblom (IFK Norrköping), Bylent Halili (Assyriska), Linus Lagerlund och Mohammed Abdulmajeed (uppflyttade).

Lämnat: Viktor Gergin, Gaby Chabo, Haris Sijaric, Paul Chamoun, Marcus Kemppainen, Edin Sinanovic, Karrar Ibrahim, Hadi Wahedi, Ermin Kojic, Timmy Östeling

Hur har försäsongen varit?– Träningsmängden och belastningen har känts relativt bra. I januari var det mycket fokus på tempo och att få upp fotbollsfysiken, vi löpte extra för att få till flåset så fort som möjligt. I februari var det mer fokus på defensiven, vi har försökt spela in en ny formation så vi har fått lägga tid på grunderna – hur vi ska pressa, ge understöd och förflytta oss. I mars när matchandet har börjat har vi mer fokus på anfallsspel och anfallsmönster, säger Simon Dogan.

Hur ser spelartruppen ut?– Väldigt bra om man tittar på pappret. Det är spelare som spelat på den här nivån och högre som kommer med erfarenhet, kvalité och stabilitet. Det är karaktärer som kan leda den här gruppen både på och utanför planen. Vi har kvar stommen som vi var nöjda med från förra året. Det som gäller är att alla är tillgängliga, på försäsongen har det varit många borta på grund av skador, sjukdomar och futsal. Det är inte negativt att vi gett de unga killarna möjlighet de första matcherna, men de är för framtiden. De är där för att lära, inte se till att Sleipner gör ett bra 2019. Vi vill gärna ha de etablerade killarna i aktion och bygga laget kring dem.

Vilka förväntningar har ni på säsongen?

– Inställningen är att vinna varje match. Sen finns det alltid en motståndare och vi kan ha mindre bra dagar, men det måste vi kunna ta. Vi är ödmjuka och vet att många vill knäppa oss på näsan och störa IK Sleipner. Vi har höga förväntningar och krav, och hoppas kunna vara med i toppstriden från start till mål. Det finns andra bra lag som vill vinna serien, men vi vill vara med i toppen.

Vilka lag ser du som förhandsfavorit, och vilka tror du får det tufft?

– Det är väl de lag som var med förra året, Smedby som kom tvåa och IK Tord som blev bortspelade i sista omgången. Vimmerby kan också vara med där uppe. Som vanligt är det något lag som kan överraska. Tenhult, Mjölby och Lindö känns som underdogs som absolut kan göra en bra säsong. Skärblacka hade många borta när vi mötte dem, de har en intressant elva när alla är tillgängliga men truppen är ganska skör och säsongen är lång. De behöver sina tongivande spelare tillgängliga, annars kan det bli tufft för dem i längden. Högsby hade det tungt i trean förra året, men har säkert fyllt på och ska göra en nystart. Det blir tight både upp och ned.

– Norrköpingsderbyn, det blir ju ett X antal, plus Skärblacka och Torstorp.

Lindö FF

Manager: Josef Massi.

Placering 2018: Uppflyttade.

Träningar/vecka: Tre.

Träningsmatcher: LFF–Sleipner 1–1, LFF–Hjulsbro 7–2, Torsa-Vagnhärad–LFF 0–0.

Träningsläger: Nej.Nyförvärv: Leonard Paz (Smedby AIS, Damir Zenkovic (Derby), Hannes Abrahamsson (Krokek), Daniel Lidetoft (Smedby AIS),

Lämnat: Viktor Lagerlund (Skärblacka), Jonathan Lagerlund och Markus Johansson (Bråvalla), Filip Johansson (utlånad till Västra Husby), Anton Nilsson (blir ungdomsledare)

Hur har försäsongen varit?

– Det har sett jättebra ut, vi har tränat på enligt schema och önskemål. Vi ligger absolut i fas, den tuffa tiden är avklarad och vi känns redo.

Hur ser spelartruppen ut?

– Vi har en väldigt jämn trupp, och vi har kvar stommen från förra året. Vi har märkt i träningsmatcherna att vi står oss riktigt bra, men vi är lite för tunna. Vi håller fortfarande på att jaga nyförvärv, vi är väl tre-fyra namn bort. I övrigt känner vi oss jättenöjda, säger "Joffa" Massi.

– Vi är ju nykomling så det gäller att vara ödmjuk. Vi vill etablera oss. Vi får se om vi kan överraska, vilket jag tror att vi kan göra. Långsiktigt siktar vi på att ta flera kliv upp, men i år är målsättningen att komma så högt som möjligt.

– Sleipner är megafavorit. Det var inte alls längesen laget var i ettan och de har stora meriter från division 2, jag vet att de bara vill ner och vända. Ett storlag som Sleipner ska inte vara i division 3. Bakom tror jag det är ganska öppet med Smedby, Vimmerby och Mjölby. Vi har Eneby i närregionen, och Torstorp är oberäkneligt – kan de gå hela vägen i år eller blir de ett mittenlag? Många är med och krigar. Neråt är det svårare, jag har ingen koll på Smålandslagen förutom Vimmerby som jag tycker är väldigt bra. Östgötalagen tror jag kommer hävda sig riktigt bra, så jag får väl säga att något av de andra Smålandslagen kommer att få det tufft utan att jag har så stor koll på dem.

– Givetvis alla sju derbyn. Vi kommer ha en fantastisk division tre, men jag ljuger om jag inte säger Sleipner. Jag var där i sju år och de är favoriter. Det kittlar mest att få möta dem.

Mjölby AI FF:

Tränare: Kenny Lundgren.

Placering 2018: Uppflyttade.

Träningar/vecka: Tre.

Träningsmatcher: MAI–Mjölby Södra 3–1, Sleipner–MAI 0–2, MAI– AFK Linköping 0–2, MAI–Boren 1–1, Torstorp-Mjölby 2-5.

Träningsläger: Nej.Nyförvärv: Adin Pejhli, Marcus Nikkanen, Emil Gustavsson, Sami Shkiri och Gustav Tinnerholm (AFK Linköping), Arvid Falk Lindgren (Motala AIF, lång), Axel Lundqvist (Hjulsbro IF), Martin Ingesson och Edvin Hellqvist (Boxholm), David Ingesson (IF Haga) Oscar Yilmaz och Andreas Karlsson (Malmslätt AIK), Kim Söderstedt (Boren), Jakob Wickström (Borensberg), Eden Iradukunda (LSW), Cim Nilsson (fystränare), Oskar Karlsson (ledare), Leif Eriksson (målvaktstränare)

Lämnat: Martin Lennartsson och Vicktor Swartz (Skenninge IK), Sebastian Svendsen (Ledberg), David Sandberg (Mantorp), Jim Ljungbladh (Boxholm), Alaa Najeeb och Mohammed Mohamud (ny klubb oklar), Alexander Nyman (slutar), Oskar Karlsson (blir ledare).

Hur har försäsongen varit?

– Vi har ganska många nya i laget. Det har blivit en uppgradering av truppen, det känns bara positivt än så länge. Träningarna har varit bra, vi har kört två pass på konstgräs och ett fyspass i veckan sedan januari. I början handlar det mycket om att lära känna varandra och hitta samspelet. Vi har tagit in en ny fystränare, Cim Nilsson, som är väldigt kunnig. Det har varit ett lyft. ÅFF:s målvaktstränare Leif Eriksson kommer hjälpa våra målvakter någon gång i månaden. Vi har lagt grunden i försvarsspelet under de första månaderna, nu lättar vi på det och går över till uppbyggnadsspelet. De nya killarna har kommit in bra i gruppen, och det är en väldigt lätt grupp att ha att göra med. Det känns klockrent, säger Kenny Lundgren.

– Så fort seriesegern blev klar i höstas började vi jobba hårt för att behålla spelarna vi ville behålla. Det fick vi, och det är vi supernöjda med. Vi har jobbat hårt för att få in rätt karaktärer, det är givetvis duktiga spelare, men de passar också in i gruppen. Vi vill inte ha något energiläckage, man ska förstå vikten av att spela i ett lag. Vi har fått in de killarna vi ville ha, och vi är jättenöjda med truppen.

– Först och främst måste vi vara realistiska – vi är nykomling och har många nya spelare. Det tar en stund innan man känner varandra. Vi vill etablera oss och hänga kvar i trean. Vi sätter upp delmål – ser det jättebra ut efter fem omgångar, eller efter halva säsongen, får vi sätta nya mål.

– Favoriter skulle jag säga att Sleipner och Smedby är, de är ganska jämbördiga och med trupperna de besitter ska de vara favoriter i serien. Givetvis tror jag att vissa lag får det tuffare än andra, men jag väljer att passa på den. Jag vill inte bjuda de lagen på extra tändvätska.

– Seriepremiären mot Skärblacka, vi drog lyckolotten att få premiären hemma. Mjölbyfotbollen har varit lite på dekis de sista åren, så jag hoppas på bra inramning och mycket publik i premiären.

Skärblacka IF

Tränare: Henric Andersson.

Tabellplacering 2018: Uppflyttade.

Träningar/vecka: Januari-februari fyra/vecka. Nu tre/vecka.

Träningsmatcher: SIF–Dagsbergs IF 2–1, SIF–IK Derik 5–1, IFK U19–SIF 1–1, Smedby AIS–SIF 4–2, Sleipner–SIF 2–0, Eneby BK–SIF 3–1.

Träningsläger: Nej.Nyförvärv: Nicklas Jöbring och Oskar Lindau (Bråvalla), Viktor Lagerlund och Bareq Allinbjörk (Lindö FF), Danny Hansson (Åby IF) och Alexander Is (Assyriska)

Lämnat: Dennis Johansson (Hird)

Hur har försäsongen varit?

– Försäsongen har väl sett ut som det brukar, lite ryckig med skador och sjukdomar. Vi har tränat jättehårt och inte ställt in några träningar på grund av snö och kyla, som jag vet att andra lag har gjort. Det har blivit mycket fysträning men väldigt få timmar på plan, så vi ligger efter rent fotbollsmässigt. Vi har visat i träningsmatcherna att vi är bra tränade, vi har ofta varit sämre i första än i andra. Vi tog över mot Smedby och Sleipner i andra halvlek, säger Henric Andersson.

– Truppen känns ganska bra. På vissa positioner är vi sårbara för skador, framför allt som nykomlingar. Vi håller ögonen öppna och dyker nåt bra upp så hugger vi, men vi letar inte ihjäl oss. Vi är relativt nöjda, det finns ingen ekonomi för värvningar och löner. Vi jobbar med små medel.

– Som nykomling är målet såklart att hänga kvar och etablera oss i trean. Jag ser väldigt många likheter med Sylvia från när jag själv var aktiv 2009. Allt runtomkring talar egentligen mot oss, som ekonomi och träningsförutsättningar, men precis som i Sylvia på den tiden har vi en glöd och kamratskap som är svårslagen. Vi vet själva vilken kapacitet som finns.

– I nuläget kan jag för lite om våra konkurrenter för att ge ett ärligt svar, men Mjölby och Sleipner ser jag som favoriter. Spontant tror jag att ett lag som Eneby kan få kämpa med oss nykomlingar i botten. Torstorp behöver få en bra start, annars kan de nog få brottas med oss andra där nere.

– Samtliga derbyn såklart. Premiären borta mot Mjölby passar oss perfekt – ingen förväntar sig att vi ska ta poäng borta mot en av seriefavoriterna. De har definitivt all press på sig, de har satsat något enormt.

Smedby AIS

Manager: Jan Melle.

Tabellplacering 2018: 2.

Träningar/vecka: Fyra.

SAIS–Dagsbergs IF 2–2, SAIS–Skärblacka 4–2, Assyriska IF–SAIS 2–2, SAIS–Värmbols FC 5–2.

Träningsläger: Malaga 29/3-2/4.Nyförvärv: Calle Thiderman (Knäppingsborgs BK), Martin Kolaj (Assyriska IF), Kim Pettersson (Eneby BK), Gaby Chabo (IK Sleipner), Adam Filipsson (IF Sylvia), Calle Jonsson (Västra Husby IF), Vetle Larsén (IFK Norrköping U19), Gustav Persson, Oskar Karlsson, Amadeus Haag, Carl Kronander och Adam Mitry uppflyttade från juniorlaget.

Lämnat: Leonardo Paz (Lindö FF), Pratchaya Khaisaeng (Söderköpings IK), Niclas Öman (Dagsbergs IF), Kevin Davidsson (Knäppingsborgs BK), Nikola Sotra (IFK Norrköping U19), Kessy Kiyuku (Ope IF), Gentrit Citaku och Jonathan Lind Ericsson, klubb ej klar. Hur har försäsongen varit?

– Det ser riktigt bra ut, förra säsongen gick vi nästan gick hela vägen. Då gjorde vi en jätteresa hela truppen, det var ett jättearbete första månaderna förra året. I år har tron funnits redan från början. Vi har en mycket högre utgångspunkt, så på ett sätt blir det en lättare resa. Truppen vill verkligen vara med och bidra, det är härligt att jobba med den här gruppen och vi har kul tillsammans. Träningslägret i Malaga blir bra för relationsskapandet, spelarna kommer kämpa för varandra ännu mer och där kan vi slipa på detaljer vi inte kan här i minusgrader. Det ska bli kul att åka tillsammans, och det är spelarna själva som finansierar lägret genom att sälja matchbollar och fixa sponsorer. Det är en härlig Smedby-anda som växer fram, säger Jan Melle.

Hur ser spelartruppen ut?

– Truppen känns riktigt bra. Vi har till exempel kvar Emanuel Arvidsson, skyttekung från förra året. Vi behåller i stort sett hela truppen, de vi ville behålla.

Det betyder att vi kan jobba kontinuerligt över tid, det ger bättre kommunikation när alla har koll på hur alla är som både spelare och människor. Vi har stärkt med det vi tyckte saknades. Calle Thiderman från Knäppingsborg är en ytter, Gaby Chabo en playmaker och Calle Jonsson en offensiv spelare. Larsén från IFK gjorde en strålande insats sist som anfallare, egentligen är han ytterback. Vi stärker inte bara med duktiga spelare, det är individer som vill vara med på resan. Martin Kolaj kommer tillbaka med erfarenhet och rutin till vårt ungdomliga lag. De erfarna ska guida de yngre – det är vår melodi.

– Vi vill vinna alla matcher vi spelar, och utveckla vårt sätt att försvara och anfalla. Vi vill höja oss och göra en bättre säsong än 2018. Som klubb vill vi vandra uppåt i seriesystemet med så många egna spelare som möjligt. Nu tror jag att vi har 64 procent egna spelare, det kan vi nästan ensamma stoltsera med här i trakterna. Det är något vi tror på och jobbar vidare med.

– Baserat på förra året tror jag att IK Tord är bra, och att Tenhult kommer vara bättre än förra året. Vimmerby kommer att vara med och slåss i toppen. De lag som kommer få det svårt är de som inte tränar fotboll och kör slut på trupperna. De som klarar av att hålla truppen skadefri är de som kommer gå långt. Det kommer vara väldigt jämnt, det är kul med många derbyn och korta resor. Vi bryr oss inte så mycket om alla andra, vi tror på oss själva och vår idé.

– Alla 22. Jag ser fram emot seriestarten lika mycket som kvällens träning, så funkar jag. Jag har spelat i Tord i många år, så personligen är det en rolig match. Annars är det jätteroligt med många lokala lag.

Torstorps IF

Tränare: Daniel Helmesjö.

Tabellplacering 2018: 5.

Träningar/vecka: 4/vecka innan träningsmatcherna. Nu 3/vecka plus match på helgen.

Träningsmatcher: IFK U19–TIF 2–1, Värmbols FC–TIF 1–2, TIF–Dagsbergs IF 2–0, IFK Kumla–TIF 1-1, TIF–Mjölby AI 2–5.

Träningsläger: 21/3 - 25/3 Guardamar, Spanien.Nyförvärv: Dzenis Halilovic (Jaguar FF), Ali Kouravand (Sleipner U19), Erik Strannelid (Lotorps IF), Zack Jacobsson (Kimstad GoIF) Alen Nailovic (Bosna), Viggo Härnbro (Svärtinge).

Lämnat: Jesper Royé, William Låringe Jarehall, Alexander Andersson, Oskar Pettersson, Alejandro Negrin, Erik Johansson, Jonas Nilsson.

Hur har försäsongen varit?

– Jag tycker att det sett riktigt bra ut. Vi har högre träningsnärvaro än tidigare, det har varit bra intensitet på träningarna och det märks att vi kommit långt rent fysiskt. Vi har spelat matcher mot bra motstånd och stått upp bra i alla matcher. IFK U19 är duktiga, och vi ledde när det bara var tio minuter kvar. De vände och vann, de höll i taktpinnen så det var inte orättvist. Vi vann mot Värmbol som spelar i division 2, och mot Dagsberg som är tippade i toppen av fyran. Mot IFK Kumla gjorde vi återigen en bra match mot ett motstånd på bra nivå. Vi spelade 4-2-3-1, lite mixat med 4-4-2, förra säsongen, men i år tycker vi att 3-5-2 är intressant. Det har vi testat och fått många positiva besked. Ibland har vi varit så många på träningarna att det varit svårt att träna vissa bitar på halvplan. De detaljerna har vi fått ta kring match, och jag tycker grabbarna tagit åt sig på ett kanonsätt. Det känns riktigt spännande, säger Daniel Helmesjö.

Hur ser spelartruppen ut?

– Vi har kvar stommen från förra året. Alla tapp gjorde att man kände att det blir svårt att få samma kvalité på bredden som vi haft innan, vi hade en stark stomme men att vi kanske skulle bli lidande av skador. Helt plötsligt small det till och dök upp spelare, dels med kvalité men också yngre spelare som är mer långsiktiga värvningar. Förra året hade vi ibland tolv spelare på träningarna, nu har vi ett snitt på över 22 man. Det är en stor skillnad, alla är inte redo för division 3 men de yngre killarna har sån potential att vi vill få in dem i gruppen redan nu. Gruppen har kommit samman och de nya har smält in bra. Vi känner att vi har minst samma kvalité på truppen som förra året, nu hoppas vi att vi kan utvecklas mer och göra det ännu bättre.

– Placeringar pratar vi inte om, vi vill utvecklas och bli bättre. Det är klart att vi vill ta fler poäng än förra året och hamna på en bättre placering, men samtidigt kom vi femma och som serien ser ut i år kommer det att vara ett riktigt getingbo. När det är så många lokala lag med oförutsägbara derbyn så känns det som att vi gjort det riktigt bra om vi kan upprepa placeringen från föra året. Får vi spelet att stämma finns alla möjligheter att göra en lika bra säsong, men vi kan lika gärna göra en jättebra säsong och hamna åtta, det är svårt att sia om. Med tanke på träningsmatcherna känns det som att vi har lagt en grund för att matcha alla lag i serien.

– Det känns som att ganska många lag har möjligheten i toppen i år. Smedby naturligtvis, de känns ännu starkare i år och lär säkert vara med i toppen. Tord och Tenhult från Jönköping är riktigt bra, och Vimmerby som åkte ur tvåan var ett jäkligt fysiskt och bra lag som lär hålla till där uppe. Mjölby har förutsättningar och har fått in bra spelare, det kan vara en outsider. Tidigare år har man kunnat peka på några lag som inte kommer räcka till, det finns det inte i år vad jag kan utläsa hittills. Jag tror att det kommer vara tight både uppåt och nedåt i år. Det lag som lyckas vara stabila och plocka ett gäng segrar på rad kan skapa sig ett litet avstånd, för alla kan ta poäng av alla.

– Derbyn är alltid speciella och roliga, men samtidigt är det lite av skillnaden mellan trean och fyran att man får komma ut och möta andra lag också. Jag har inget favoritmotstånd direkt, men jag har Smedby som moderklubb så det är alltid speciellt att möta dem.